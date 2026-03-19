Бачена запаљива направа у познати ресторан

У раним јутарњим часовима у Београду, дошло је до озбиљног инцидента када је, за сада непозната особа, напала угоститељски објекат у Кондиној улици.

Према незваничним информацијама и свједочењима станара околних зграда, нападач је прво разбио прозор ресторана, а потом у унутрашњост објекта убацио запаљиву направу.

"Призор је био узнемирујући. Чула се ломљава стакла, а убрзо након тога се осјетио дим. Одмах смо позвали полицију и ватрогасце," наводи један од станара Кондине улице који је био свједок догађаја.

На лице мјеста су у рекордном року стигле двије ватрогасне екипе које су локализовале пожар и спречиле његово ширење на стамбене јединице изнад ресторана. Припадници полиције су одмах блокирали дио улице ради вршења увиђаја.

Подземне тајне Марса: Пронађени остаци древне ријечне делте

Срећом, у овом инциденту нема повријеђених нити страдалих, али је на објекту причињена знатна материјална штета.

О цијелом случају је обавештено надлежно тужилаштво. Полиција тренутно врши увиђај и прикупља материјалне доказе.

Прегледају снимци са надзорних камера околних објеката како би се идентификовао починилац.

Истрага је у току, а више детаља биће познато након званичног саопштења Министарства унутрашњих послова, пише Телеграф.

