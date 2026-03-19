Подземне тајне Марса: Пронађени остаци древне ријечне делте

19.03.2026

08:35

Планета Марс
Користећи НАСА-ин георадар, ровер Perseverance (Истрајност) разоткрио је фасцинантне подземне остатке древне ријечне делте на Црвеној планети.

Ово откриће представља један од најчвршћих доказа да је вода некада активно обликовала површину Марса, остављајући за собом трагове који су милијардама година били скривени од погледа.

Кључни налази истраживања

Истраживачи су потврдили да је овај робот са шест точкова детектовао геолошке карактеристике на дубини до 35 метара испод површине, прелазећи пут од 6,1 километар унутар кратера Језеро. Ово подручје на сјеверној хемисфери Марса одавно се сматра локацијом коју је некада прекривала вода.

Идентификовани су слојевити седименти и еродиране површине типичне за делтасте наслаге које настају када се ријека улива у већу водену површину.

Старост структуре: Процијењује се да затрпана делта датира из периода од прије 3,7 до 4,2 милијарде година.

Марс је, слично Земљи, формиран прије око 4,5 милијарди година, што значи да је ова делта постојала у релативно раној фази историје планете.

Ова новооткривена структура претходи познатој "Западној делти", која је нешто млађа (3,5 до 3,7 милијарди година).

