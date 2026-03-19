Вјештачка интелигенција открива поремећаје спавања

19.03.2026

07:00

Вјештачка интелигенција открива поремећаје спавања
Фото: pexels/Vlada Karpovich

Руски научници развили су два комплементарна дигитална асистента заснована на вјештачкој интелигенцији (АИ) који могу да процијене структуру сна помоћу електроенцефалограма (ЕЕГ) и идентификују поремећаје дисања, укључујући апнеју, хипопнеју и хркање.

"Заједно, оба рјешења су намијењена љекарима који се баве спавањем, неурологу, специјалистима за функционалну дијагностику, клиникама и лабораторијама за полисомнографију и истраживачким тимовима", кажу научници, а преносе руски медији.

АИ рјешења аутоматизују почетну анализу и смањују количину рутинског посла за специјалисте, а руководе се логиком коју би користио љекар током дијагностиковања поремећаја спавања.

Овај интегрисани приступ, како се наводи, ствара технолошку основу за праћење квалитета сна од убрзане анализе тестова и скрининга за поремећаје спавања до праћења ефикасности терапије и подршке научним истраживањима, преноси Спутњик.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Вјештачка интелигенција

Спавање

Више из рубрике

Ове апликације које су "ждерачи" батерије

Наука и технологија

Ове апликације које су "ждерачи" батерије

18 ч

0
Вјештачка интелигенција помаже љекарима у дијагностиковању поремећаја спавања

Наука и технологија

Вјештачка интелигенција помаже љекарима у дијагностиковању поремећаја спавања

20 ч

0
Откривена нова врста планета

Наука и технологија

Откривена нова врста планета

22 ч

0
Зшто је важно редовно ажурирати мобилни телефон?

Наука и технологија

Зшто је важно редовно ажурирати мобилни телефон?

23 ч

0
08

35

Подземне тајне Марса: Пронађени остаци древне ријечне делте

08

34

Ајфон на мети хакера

08

25

Мемфис сломио Денвер: Јокић бриљирао на корак од трипл-дабла

08

19

Еруптирао вулкан на Камчатки, пепео достигао висину од 11,5 километара

08

10

Овај велики хит Хариса Џиновића писан је за другог пјевача

