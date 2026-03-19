Вјештачка интелигенција открива поремећаје спавања

Аутор:АТВ
19.03.2026
07:00
Коментари:0
Руски научници развили су два комплементарна дигитална асистента заснована на вјештачкој интелигенцији (АИ) који могу да процијене структуру сна помоћу електроенцефалограма (ЕЕГ) и идентификују поремећаје дисања, укључујући апнеју, хипопнеју и хркање.
"Заједно, оба рјешења су намијењена љекарима који се баве спавањем, неурологу, специјалистима за функционалну дијагностику, клиникама и лабораторијама за полисомнографију и истраживачким тимовима", кажу научници, а преносе руски медији.
АИ рјешења аутоматизују почетну анализу и смањују количину рутинског посла за специјалисте, а руководе се логиком коју би користио љекар током дијагностиковања поремећаја спавања.
Овај интегрисани приступ, како се наводи, ствара технолошку основу за праћење квалитета сна од убрзане анализе тестова и скрининга за поремећаје спавања до праћења ефикасности терапије и подршке научним истраживањима, преноси Спутњик.
