Бизаран инцидент: Тенисер усред меча скинуо шортс

Француски тенисер Корентин Муте поново се нашао у центру пажње због несвакидашњег понашања на терену, након што је током меча првог кола АТП турнира у Хамбургу против Шпанца Алехандра Давидовича Фокине на кратко свукао шортс и остао у доњем вешу.
се одлучио на другачији вид протеста. Он је пред пуним стадионом на неколико секунди свукао спортску опрему, сугеришући гестом да је „остао огољен“ пред ривалом.
Иако је судија опоменуо тенисера, меч је убрзо настављен. Ипак, овај несвакидашњи потез није донио преокрет у игри француског играча. Давидович Фокина је славио резултатом 2:0 у сетовима (6:4, 6:4) и пласирао се у наредну рунду такмичења.
That’s one way to react 😳— TNT Sports (@tntsports) May 18, 2026
Corentin Moutet pulls his shorts down on court after losing a point. The Frenchman received a warning following the gesture at the Hamburg Open. pic.twitter.com/XnxcK3lJUs
Мутету је ово трећи узастопни пораз у првим колима АТП турнира, чиме је настављена његова лоша серија резултата у љетњем дијелу сезоне. Турнир у Хамбургу припада серији 500 и игра се на шљакастој подлози за наградни фонд од близу два милиона евра.
