Шок у Мадриду! Прописно се обрукао један од најбољих тенисера свијета

Њемачки тенисер Александар Зверев завршио је учешће на мастерсу у Риму већ у осмини финала, пошто је поражен од Лућана Дардерија резултатом 2:1 (1:6, 7:6, 6:0).
Иако је имао све у својим рукама, Александар Зверев је допустио себи бламажу која ће се дуго препричавати, јер је након преокрета поражен од Лућана Дардерија са 2:1 (1:6, 7:6, 6:0).
Зверев је први сет добио рутински (6:1), а у другом је два пута имао предност брејка. Приликом резултата 5:4, Нијемац је сервирао за побједу, али му је рука задрхтала.
Ипак, права драма виђена је у тај-брејку другог сета, када је Зверев пропустио чак четири меч лопте, што је Италијан казнио и славио са 12:10.
Оно што се догодило у одлучујућем сету тешко је објаснити за играча његовог реномеа. Зверев се потпуно психолошки предао и допустио Дардерију да му нанесе срамотан пораз без освојеног гема у трећем сету.
