Logo
Large banner

Шок у Мадриду! Прописно се обрукао један од најбољих тенисера свијета

Аутор:

АТВ
12.05.2026 17:37

Коментари:

0
Шок у Мадриду! Прописно се обрукао један од најбољих тенисера свијета
Фото: Tanjug / AP / Dita Alangkara

Њемачки тенисер Александар Зверев завршио је учешће на мастерсу у Риму већ у осмини финала, пошто је поражен од Лућана Дардерија резултатом 2:1 (1:6, 7:6, 6:0).

Иако је имао све у својим рукама, Александар Зверев је допустио себи бламажу која ће се дуго препричавати, јер је након преокрета поражен од Лућана Дардерија са 2:1 (1:6, 7:6, 6:0).

Први сет рутински, а онда драма

Зверев је први сет добио рутински (6:1), а у другом је два пута имао предност брејка. Приликом резултата 5:4, Нијемац је сервирао за побједу, али му је рука задрхтала.

Ипак, права драма виђена је у тај-брејку другог сета, када је Зверев пропустио чак четири меч лопте, што је Италијан казнио и славио са 12:10.

Без гема у трећем сету

Оно што се догодило у одлучујућем сету тешко је објаснити за играча његовог реномеа. Зверев се потпуно психолошки предао и допустио Дардерију да му нанесе срамотан пораз без освојеног гема у трећем сету.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Александар Зверев

тенис

Мадрид

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Приједор домаћин ИТФ турнира: Тенисери у борби за 15 АТП бодова

Тенис

Приједор домаћин ИТФ турнира: Тенисери у борби за 15 АТП бодова

22 ч

0
Александар Зверев из Њемачке, десно, прелива пјенушаво вино преко главе Јаника Синера из Италије на крају финалног меча у мушком синглу на тениском турниру у Мадриду, Шпанија, у недјељу, 3. маја 2026.

Тенис

Надал: Синер је за Зверева практично непобједив

6 д

0
Тениски рекет

Тенис

Био је четврти на свијету: Још један сјајан тенисер иде у пензију

1 седм

0
Шок у свијету тениса: Карлос Алкараз одустао

Тенис

Шок у свијету тениса: Карлос Алкараз одустао

2 седм

0

Више из рубрике

Приједор домаћин ИТФ турнира: Тенисери у борби за 15 АТП бодова

Тенис

Приједор домаћин ИТФ турнира: Тенисери у борби за 15 АТП бодова

22 ч

0
Умро бивши Гренд слем шампион, исписао је историју на Ју-Ес Опену

Тенис

Умро бивши Гренд слем шампион, исписао је историју на Ју-Ес Опену

1 д

0
Реакције Сабаленке и Циципаса на разбијену вазу

Тенис

Сабаленка занијемила у Риму: Разбијена ваза стара 2.000 година

1 д

0
Сензација већа него са Ђоковићем: Највећи фаворит заустављен

Тенис

Сензација већа него са Ђоковићем: Највећи фаворит заустављен

3 д

0

  • Најновије

19

44

Почео 9. Јахорина економски форум

19

37

Жесток судар аутобуса и камиона у Мркоњић Граду, једна особа погинула

19

37

Вјерници у Мркоњићима прославили празник Светог Василија

19

29

Независност Српске ако Шмит наметне закон о "државној имовини" ?

19

26

Обиљежен Дан војске Републике Српске и Трећег пјешадијског Република Српска пука

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner