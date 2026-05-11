Умро бивши Гренд слем шампион, исписао је историју на Ју-Ес Опену

Легендарни аустралијски тенисер Мал Андерсон преминуо је у 91. години, потврдио је овог понедјељка Тениски савез Аустралије.
Андерсон ће остати упамћен у историјским књигама као први играч који је освојио титулу на УС Опену (тадашњем првенству САД) као неносилац. Тај подвиг направио је 1957. године, када је на путу до пехара срушио тројицу носилаца, изгубивши само два сета током цијелог турнира.
Његов пут био је права спортска бајка – прве тениске кораке направио је на импровизованом земљаном терену на једној фарми, да би касније постао један од стубова златне ере аустралијског тениса.
Поред историјске титуле у Њујорку, Андерсон је освојио и три Гренд слем трофеја у конкуренцији дублова, а два пута је подизао пехар Дејвис купа са националним тимом.
Након повлачења са терена, Андерсон је остао дубоко инволвиран у спорт, несебично дијелећи знање млађим генерацијама. Међу онима које је извео на пут био је и легендарни Пат Рафтер, некадашњи први рекет свијета и двоструки шампион УС Опена.
Управо се Рафтер емотивним ријечима опростио од свог ментора:
- Јако ме је погодила вијест о Маловој смрти. Он је био један од оних људи који су обликовали мој тенис од самог почетка. Био је права легенда игре, али што је још важније, био је сјајан човјек – скроман, великодушан и увијек спреман да помогне млађим играчима. Аустралијски тенис је изгубио једног од великана, а многи од нас су изгубили пријатеља и ментора - поручио је Рафтер.
Тениски савез Аустралије истакао је да ће Мал Андерсон остати упамћен не само по успјесима на терену, већ и по огромном доприносу у развоју нових шампиона, чиме је оставио неизбрисив траг у историји овог спорта, преноси Телеграф.
