Од жене узео 150.000 евра за наводно лијечење њеног сина: Мушкарац ухапшен у Нишу одмах након преваре

Припадници Министарства унутрашњих послова у Нишу, у сарадњи са Полицијском управом у Пироту, а по налогу Основног јавног тужилаштва у Нишу, ухапсили су држављанина Бугарске С. Б. Г. (61) због постојања основа сумње да је извршио кривично дјело превара.
Он се сумњичи да је јуче телефоном позвао седамдесетчетворогодишњу жену из Ниша и рекао јој да је њен син тешко поврокеђен, након чега је тражио да му да 150.000 евра за трошкове наводног локечења, што је она и учинила.
Полиција је брзим и ефикасним оперативним радом идентификовала и ухапсила осумњиченог, а код њега је пронађен готово сав новац који му је, како се сумња, дала седамдесетчетворогодишња жена.
Осумњиченом је, по налогу тужилаштва, одређено задржавање до 48 часова и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен тужиоцу.
