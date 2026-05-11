Logo
Large banner

Од жене узео 150.000 евра за наводно лијечење њеног сина: Мушкарац ухапшен у Нишу одмах након преваре

Аутор:

АТВ
11.05.2026 14:22

Коментари:

0
Паре
Фото: Unsplash

Припадници Министарства унутрашњих послова у Нишу, у сарадњи са Полицијском управом у Пироту, а по налогу Основног јавног тужилаштва у Нишу, ухапсили су држављанина Бугарске С. Б. Г. (61) због постојања основа сумње да је извршио кривично дјело превара.

Он се сумњичи да је јуче телефоном позвао седамдесетчетворогодишњу жену из Ниша и рекао јој да је њен син тешко поврокеђен, након чега је тражио да му да 150.000 евра за трошкове наводног локечења, што је она и учинила.

илу-кафа-02102025

Здравље

Колико кафе дневно је довољно одраслој особи?

Полиција је брзим и ефикасним оперативним радом идентификовала и ухапсила осумњиченог, а код њега је пронађен готово сав новац који му је, како се сумња, дала седамдесетчетворогодишња жена.

Осумњиченом је, по налогу тужилаштва, одређено задржавање до 48 часова и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен тужиоцу.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Србија

превара

новац

хапшење

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Тадић: Покајаће се они који су вјеровали да је Шмит јачи од Српске

Република Српска

Тадић: Покајаће се они који су вјеровали да је Шмит јачи од Српске

2 ч

1
мрави

Савјети

Отјерајте мраве и мушице из куће без хемије: Ево шта вам је потребно

2 ч

0
Новац еври

Економија

Укида се једна од најпознатијих новчаница евра

2 ч

0
Кресојевић испрозивао Бланушу: Тражимо ли кандидата или будућег предсједника Српске

Република Српска

Кресојевић испрозивао Бланушу: Тражимо ли кандидата или будућег предсједника Српске

2 ч

5

Више из рубрике

Откључавање телефона помоћу лица на андроиду

Србија

Нова интернет превара: Ево ко је на мети

5 ч

0
Ужас на граничном прелазу: Мушкарац ухапшен због кријумчарења дјеце миграната

Србија

Ужас на граничном прелазу: Мушкарац ухапшен због кријумчарења дјеце миграната

5 ч

0
Ријека Сава

Србија

Драма на Сави у Београду: Полиција спасила брачни пар са бебом

6 ч

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Србија

Драма у Угриновцима: Драгомир пронашао "оловку" на гробљу, она му разнијела шаку

7 ч

0

  • Најновије

15

59

Адвокатица тврди да јој је Владимир Кецмановић пријетио

15

55

Власник кафића у БиХ оптужен због смрт малољетника

15

42

Нетанјаху: Моџтаба Хамнеи је жив, скрива се у бункеру и покушава одржати ауторитет

15

39

Овако се невријеме креће кроз БиХ: Активан жути метеоаларм

15

21

Већ испаљено 70 противградних ракета, читав дан нестабилне временске прилике

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner