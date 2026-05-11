Отјерајте мраве и мушице из куће без хемије: Ево шта вам је потребно

Аутор:АТВ
Коментари:0
Мрави и мушице су непожељни гости у сваком дому, а ево како на природан начин да их отјерате!
Да ли вас са лијепим временом изненаде непријатни гости као што су мушице и мрави? Једни су готово невидљиви, а други воле тамне и влажне просторије. Заједничко им је да подједнако досађују и да желите да напусте ваш дом. Умјесто да купујете скупе и штетне хемикалије, постоји неколико природних и безбједних трикова да се решите мушица и мрава.
Да бисте се ефикасно ријешили мрава, распоредите свуда по стану каранфилић и одбићете најезду. На мјеста гдје се највише скупљају сипајте мало прашака за пециво, а сличан ефекат створиће и мјешавина шећера, квасца и воде.
Против мушица борите се посудицама напуњеним сирћетом или лавандом, које је потребно распоредити свуда по стану. А пошто је сезона роштиљања отворена, уколико се месо за роштиљ прије печења истрља матичњаком или босиљком, свака мушица ће га избјегавати.
За дјелотворну заштиту већ на улазу у дом, поставите свјежу нану или парадајз на симс прозора, мириси ових биљака одбиће мушице да уђу у ваш дом.
