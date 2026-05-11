Како да црна одјећа не изблиједи након само неколико прања

Сигурно је да при прању веша добро организујете одјећу јер се током прања одјеће у веш машини могу десити разне ствари. Ово су неке од највећих грешки које можемо да направимо приликом прања одјеће, а да тиме оштећујемо тканину и додатно избјељујемо.
Тешко је издвојити једну највећу грешку која узрокује да црна одјећа изблиједи али излагање високој температури током прања и сушења је најбржи начин да се то догоди. Топлота из воде током прања или сушење на високој температури разграђује влакна тканине и убрзава губитак боје.
Рјешење: Перите тамну одјећу у хладној води и, ако је могуће, сушите је природно на сушилици, даље од директног сунца. Ако не можете да је сушите на ваздуху, користите најнижу температуру у машини за сушење.
Током прања, црна одјећа се таре о друге комаде, што доводи до абразије. Абразија оштећује влакна и чини одјећу старијом, изношеном и изблијеђеном.
Рјешење: Увијек окрећите црну одјећу наопачке прије прања (и оставите је тако и у сушилици). Затворите све рајсфершлусе и копче како бисте избјегли качење и цијепање. Не претрпавајте бубањ машине како би се одјећа слободно кретала. По потреби, деликатне комаде перите ручно или их ставите у мрежасту врећицу за прање ради додатне заштите.
Поново се враћамо на проблем абразије који чини црну одјећу без сјаја ако користите погрешан програм. Дуготрајно прање и јака центрифуга додатно хабају тканину.
Рјешење: Користите њежни програм и најнижи ниво центрифуге.
Прекомјерна употреба детерџента може оставити сапунасти слој на црној тканини, због чега она изгледа мутно и без сјаја. Ово је чест проблем код модерних машина које користе мање воде него старији модели.
Рјешење: Увијек мерите детерџент. За машине са предњим пуњењем довољно је 1 до 2 кашичице високоефикасног (ХЕ) детерџента. Користите аутоматски дозатор или додајте детерџент на дно празне машине. Никада га не сипајте директно на тамну одјећу.
Осим ако црна одјећа није јако прљава, размислите о кориштењу благог детерџента намијењеног тамној одјећи, умјесто оног који је пун додатних ензима за уклањање тврдокорне прљавштине. Пошто већ знате да црну одјећу треба прати у хладној води, течни детерџент је поузданији од прашкастог, јер се прах можда неће у потпуности растворити на ниским температурама.
Рјешење: Ако више волите прашкасти детерџент, прво га растворите у одговарајућој количини у око једне литре топле воде прије него што га додате у бубањ машине.
Увијек се препоручује раздвајање веша и прање сличних боја заједно како би се свијетла одјећа заштитила од флека (бијела мајица + црвена чарапа = розе мајица). И црна одјећа има користи од одвојеног прања. Влакна са свијетлих пешкира и памучне одјеће могу се залијепити за тамну одјећу и учинити је изблиједилом и "изношеном".
Рјешење: Увијек раздвајајте веш по боји и врсти тканине и перите црну и тамну одјећу заједно.
Да се разумијемо, нисмо за избјегавање прања, али црна одјећа ће дуже изгледати као нова ако се пере рјеђе. Умјесто да је бацате у корпу послије сваког ношења, размислите да је обучете још једном. Већина црних фармерки и панталона може се носити више пута прије прања.
Рјешење: Црна одјећа може се освјежити парним уређајем или спрејом за тканину између ношења.
