Како да црна одјећа не изблиједи након само неколико прања

11.05.2026 08:15

Фото: Sarah Chai/Pexels

Сигурно је да при прању веша добро организујете одјећу јер се током прања одјеће у веш машини могу десити разне ствари. Ово су неке од највећих грешки које можемо да направимо приликом прања одјеће, а да тиме оштећујемо тканину и додатно избјељујемо.

Кориштење високих температура

Тешко је издвојити једну највећу грешку која узрокује да црна одјећа изблиједи али излагање високој температури током прања и сушења је најбржи начин да се то догоди. Топлота из воде током прања или сушење на високој температури разграђује влакна тканине и убрзава губитак боје.

Рјешење: Перите тамну одјећу у хладној води и, ако је могуће, сушите је природно на сушилици, даље од директног сунца. Ако не можете да је сушите на ваздуху, користите најнижу температуру у машини за сушење.

Прање одјеће на "правој" страни

Током прања, црна одјећа се таре о друге комаде, што доводи до абразије. Абразија оштећује влакна и чини одјећу старијом, изношеном и изблијеђеном.

Рјешење: Увијек окрећите црну одјећу наопачке прије прања (и оставите је тако и у сушилици). Затворите све рајсфершлусе и копче како бисте избјегли качење и цијепање. Не претрпавајте бубањ машине како би се одјећа слободно кретала. По потреби, деликатне комаде перите ручно или их ставите у мрежасту врећицу за прање ради додатне заштите.

Кориштење погрешног програма прања

Поново се враћамо на проблем абразије који чини црну одјећу без сјаја ако користите погрешан програм. Дуготрајно прање и јака центрифуга додатно хабају тканину.

Рјешење: Користите њежни програм и најнижи ниво центрифуге.

Превише детерџента

Прекомјерна употреба детерџента може оставити сапунасти слој на црној тканини, због чега она изгледа мутно и без сјаја. Ово је чест проблем код модерних машина које користе мање воде него старији модели.

Рјешење: Увијек мерите детерџент. За машине са предњим пуњењем довољно је 1 до 2 кашичице високоефикасног (ХЕ) детерџента. Користите аутоматски дозатор или додајте детерџент на дно празне машине. Никада га не сипајте директно на тамну одјећу.

Кориштење погрешног детерџента

Осим ако црна одјећа није јако прљава, размислите о кориштењу благог детерџента намијењеног тамној одјећи, умјесто оног који је пун додатних ензима за уклањање тврдокорне прљавштине. Пошто већ знате да црну одјећу треба прати у хладној води, течни детерџент је поузданији од прашкастог, јер се прах можда неће у потпуности растворити на ниским температурама.

Рјешење: Ако више волите прашкасти детерџент, прво га растворите у одговарајућој количини у око једне литре топле воде прије него што га додате у бубањ машине.

Прање свега заједно

Увијек се препоручује раздвајање веша и прање сличних боја заједно како би се свијетла одјећа заштитила од флека (бијела мајица + црвена чарапа = розе мајица). И црна одјећа има користи од одвојеног прања. Влакна са свијетлих пешкира и памучне одјеће могу се залијепити за тамну одјећу и учинити је изблиједилом и "изношеном".

Рјешење: Увијек раздвајајте веш по боји и врсти тканине и перите црну и тамну одјећу заједно.

Пречесто прање црне одјеће

Да се разумијемо, нисмо за избјегавање прања, али црна одјећа ће дуже изгледати као нова ако се пере рјеђе. Умјесто да је бацате у корпу послије сваког ношења, размислите да је обучете још једном. Већина црних фармерки и панталона може се носити више пута прије прања.

Рјешење: Црна одјећа може се освјежити парним уређајем или спрејом за тканину између ношења.

