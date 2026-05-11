Хороскоп за 11. мај: Ево шта нам звијезде поручују

11.05.2026 07:39

Фото: pexels/Damir K

Шта нам звијезде поручују данас?

Ован

На послу су добре прилике пред вама, али ћете највише постићи ако дјелујете мирно и без наметања. Они који су слободни могу уживати у мирнијој и суптилној комуникацији с неким новим. Они који су у везама могу очекивати више блискости кроз заједнички мир него кроз изласке. Потребно вам је више одмора.

Бик

На послу је пред вама један од повољнијих дана у седмици, посебно за разговоре и нове контакте. Они који су слободни могу упознати занимљиву особу кроз пријатеље или заједничка интересовања. Они који су у везама могу уживати у опуштеној и стабилној атмосфери. Здравље је одлично.

Близанци

На послу ћете оставити добар утисак кроз комуникацију и наступ пред другима. Они који су слободни могу привући пажњу особе која их дуже посматра. Они који су у везама могу очекивати више пажње и занимљивих разговора с партнером. Здравље је одлично.

Рак

На послу је добар тренутак за планирање и разговоре о сарадњи, али пазите да не обећате превише. Они који су слободни могу упознати особу која их интелектуално инспирише. Они који су у везама могу очекивати пријатан и подстицајан разговор с партнером. Могуће су благе пробавне тегобе.

Лав

На послу ћете више постићи тихим и промишљеним приступом него великим иступањем. Они који су слободни могу осјетити јаку привлачност према некоме ко дјелује мистериозно. Они који су у везама могу уживати у дубљој и интимнијој атмосфери с партнером. Здравље је одлично.

Дјевица

На послу је одличан дан за договоре, преговоре и рјешавање важних питања. Они који су слободни могу упознати особу кроз пословно окружење. Они који су у везама могу лакше постићи договор с партнером. Здравље је одлично.

Вага

На послу ћете лако и продуктивно завршавати обавезе. Они који су слободни могу упознати особу кроз свакодневно окружење или случајан сусрет. Они који су у везама могу очекивати мирнију и складну атмосферу. Обратите пажњу на доњи дио леђа.

Шкорпија

На послу ће вам креативност и оригиналност донијети добре резултате. Они који су слободни могу упознати особу која ће на њих оставити снажан утисак. Они који су у везама могу очекивати више емоционалне блискости. Здравље је одлично.

Стријелац

На послу ћете теже одржавати фокус јер ће вам пажња бити усмјерена на приватни живот. Они који су слободни могу уживати у пријатној атмосфери у кругу блиских људи. Они који су у везама могу очекивати топло и мирно вече с партнером. Могућа је укоченост у доњем дијелу леђа.

Јарац

На послу ће комуникација бити ваша највећа предност и донијети конкретне резултате. Они који су слободни могу упознати особу која дјелује поуздано и стабилно. Они који су у везама могу очекивати озбиљан и искрен разговор с партнером. Здравље је одлично.

Водолија

На послу ћете имати добар увид у финансије и могућност да направите паметан план. Они који су слободни могу упознати особу која им улива сигурност. Они који су у везама могу очекивати мирнију и стабилну атмосферу. Здравље је одлично.

Рибе

На послу ће вам интуиција помоћи да донесете добре одлуке и боље процијените људе. Они који су слободни могу упознати особу с којом ће одмах осјетити блискост. Они који су у везама могу очекивати више топлине и разумијевања. Здравље је одлично.

