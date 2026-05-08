Како су заправо изгледала дјеца са омота чоколаде Сека и Брацо?

Старији љубитељи слаткиша сигурно се добро сјећају млијечних чоколада "Брацо" и "Сека" са потписом компаније "Звечево".
Појавиле су се крајем шездесетих и врло брзо освојиле сладокусце од Вардара до Триглава, чему су, сасвим сигурно, допринијела и лица дјевојчице и дјечака са омота, које многи и данас брижно чувају у својим (југо)носталгичарским споменарима.
"Сека" и "Брацо", чувени чоколадни дует, заузимају посебно место међу слаткишима. Прво се појавила "Сека". Заправо, у почетку је то била само млијечна чоколада са црвеним омотом, а познати назив службено је добила касније. Убрзо је у асортиман стигао и "Брацо", у плавом паковању. Дјечак и дјевојчица заједно су се појавили и на зеленом омоту, с тим што је та верзија била са љешницима.
У почетку су то биле илустрације. Како је објашњено уз стару црно-бијелу фотографију која се дијелила по друштвеним мрежама, цртежи су креирани по стварним ликовима. На слици из 1960. налазе се Марио и Дубравка, син и кћерка Бошка Пешуна, познатог сликара и графичара из Осијека, који је радио дизајн за "Сапонију Осијек" и "Звечево".
Мариа и Дубравку замијенили Теа и Дан
Илустрације су крајем осамдесетих замијениле праве фотографије. За "Секу" је у једном загребачком вртићу 1988. године изабрана Теа Агбаба, која, како наводи "нет.хр", већ неко вријеме живи ван Хрватске.
"Био је то један сасвим нормалан дан. Мислим да су по вртићима тражили дјецу која би могла да се нађу на тим чоколадама, али су све вријеме гледали у мене. Одмах су рекли да сам ја та! Вјероватно зато што сам била насмијана. Браћа су ми увијек говорила да имам те дјечије образе. Ваљда сам баш била права мала цурица", испричала је Теа својевремено за "Радио Сарајево".
Врло брзо је плавокоса дјевојчица са машницом ушла у домове широм бивше Југославије. У истом вртићу у којем је изабрана "Сека" пронашли су и "Брацу", дјечака по имену Дан Бабић.
"На јесен сам кренуо у школу, једног дана у октобру стигао сам кући, а мајка Нада ми је рекла да желе да ме сликају за чоколаду 'Брацо'. Био сам изненађен, јер, ако сам јео чоколаду, то је била искључиво 'Брацо'", присјетио се за портал "24сата".
Уговор са "Звечевом" донио му је 126 тадашњих немачких марака.
"Био сам први на реду, а иза мене је била дјевојчица Теа, односно 'Сека'. Тада сам је први пут видио, али више је никад нисам срео. Тек прије коју годину пронашао сам је на Фејсбуку".
Чувене чоколаде и данас постоје, али на омотима више нису Теа и Дан.
"Звечево", позната компанија прехрамбених производа, основана је давне 1921. године у Славонској Пожеги, а "Сека" и "Брацо", без сумње, заузимају почасна мјеста међу њиховим најпопуларнијим и најдуговјечнијим производима.
