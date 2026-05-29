Мађар: Мађарска ће испунити услове за приступ средствима ЕУ

АТВ
29.05.2026 20:48

Мађарски премијер Петер Мађар обраћа се медијима у сједишту ЕУ у Бриселу, у петак, 29. маја 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Virginia Mayo

Мађарски премијер Петер Мађар изјавио је данас да ће та земља испунити услове за приступ средствима ЕУ и нагласио да је одлука ЕУ да одблокира 16,4 милијарде евра средстава за Мађарску снажан политички сигнал и потврду да је Будимпешта озбиљна у борби против корупције.

Мађар је рекао да је данас водио преговоре са Европском комисијом искључиво о одмрзавању средстава Европске уније за Мађарску и да "ниједна друга тема није била разматрана", преноси МТИ.

Нагласио је да не постоји "веза" између ослобађања мађарских средстава у ЕУ и приступања Украјине ЕУ, или отварања првог преговарачког поглавља, као и да су стручни разговори између украјинске и мађарске стране већ у току.

Истакао је да је састављен приједлог од 11 тачака, који се углавном тиче образовних, културних и језичких права, и да се чека да га украјинска страна спроведе, као и да је основно људско право, у Европи и другдје, да гдје год неко живи као мањина, може да користи свој матерњи језик.

Мађар је рекао да и даље остаје при својој понуди да ће, након што се ова питања ријеше, бити срећан да се састане са украјинским предсједником Володимиром Зеленским у Украјини, по могућности у Закарпатју, ради политичког договора.

- Спремни смо да отворимо ново поглавље, мислим да је сада вријеме да отворимо ново поглавље у мађарско-украјинским односима. Жељели бисмо да имамо добре односе са свим нашим сусједима - казао је Мађар, преноси Танјуг.

