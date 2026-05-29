Logo
Large banner

Путин: Сукоб се ближи крају

Извор:

Спутник Србија

29.05.2026 18:55

Коментари:

1
Владимир Путин Русија
Фото: Tanjug/Mikhail Metzel/Sputnik, Kremlin Pool/АP

Ситуација на фронту у зони СВО даје основа да се каже да се сукоб у Украјини приближава крају, рекао је руски предсједник Владимир Путин.

- Што се тиче моје изјаве о томе да, по мом мишљењу, сукоб иде ка свом крају - ја то нисам рекао тек тако, већ полазећи од анализе ситуације на фронту - рекао је он.

Истовремено је нагласио да западни политичари желе да се сукоб с Русијом настави. Он је назвао бесмислицама изјаве европских политичара о припремама за рат с Русијом.

- Русија никада није пријетила и пријети европским државама - рекао је руски предсједник новинарима у Астани на крају посјете Казахстану, додајући да политика Русије према западу није агресивна.

Русија је, како је рекао, и сада спремна за решавање украјинског сукоба мирним путем и да је увек и била.

Доминација руске војске на фронту

Путин је нагласио да је руска војска у офанзиви на свим дијеловима фронта у зони СВО.

Он је коментарисао и украјински напад на колеџ у Старобељску, истакавши да новинари треба да се стиде што се о овоме у европским медијима ћути.

- Руски удар на кијевски регион је одговор за украјински напад на Старобељск - рекао је он.

Додао је да се украјински удари настављају.

- Кажете, био је напад на Старобељск. Мене извјештавају да и сада има покушаја удара на територији Русије - рекао је руски предсједник.

О претњама Калињниграду

Коментаришући пријетње из балтичких држава да ће руске ПВО базе у Калињинградској области бити сравњене са земљом, Путин је рекао: "Русија располаже свим средствима да сравни са земље све који покушају то да ураде."

Подијели:

Тагови :

Владимир Путин

Украјина

Русија

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

директор Аутопутева Републике Српске

Република Српска

Вишковић одговорио Станићу: Људи из твог окружења су пресуђени, видимо се на суду

2 ч

0
ЦИК није овјерила пријаву СДС за изборе

БиХ

ЦИК није овјерила пријаву СДС за изборе

2 ч

2
Рамо Исак и Игор Црнадак нису скупили довољно потписа за изборе

БиХ

Рамо Исак и Игор Црнадак нису скупили довољно потписа за изборе

2 ч

0
Хоботница

Наука и технологија

Шок на дну океана: Научници нису могли да вјерују својим очима - плаво створење их изненадило

2 ч

0

Више из рубрике

Предсједник Доналд Трамп слуша током састанка кабинета у Бијелој кући, у сриједу, 27. маја 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Трамп: Техеран не смије имати нуклеарно оружје, Ормуски мореуз мора бити отворен одмах

3 ч

1
Предсједник Белорусије Александар Лукашенко одржао је говор у бази специјалних снага Министарства унутрашњих послова Бјелорусије у Минску, Бјелорусија, 30. децембра 2020. године.

Свијет

Лукашенко о разговору са Макроном: Нуклеарно оружје било би употребљено само у једном случају

3 ч

1
Медведев упозорио грађане ЕУ: Будите опрезни и ничему се не чудите

Свијет

Медведев упозорио грађане ЕУ: Будите опрезни и ничему се не чудите

4 ч

2
Радници Црвеног крста носе тијело особе која је умрла од еболе у ​​ковчег у здравственом центру у Рвампари, Конго, у сриједу, 20. маја 2026. године.

Свијет

Драма у СЗО због еболе: "Затворити границе одмах и без одлагања"

5 ч

0

  • Најновије

20

48

Сахрањен Александар Нешовић Баја

20

48

Мађар: Мађарска ће испунити услове за приступ средствима ЕУ

20

42

Зашто је Ти-рекс имао сићушне руке?

20

39

Цијене смјештаја на Јадрану поново експлодирале

20

35

Претресен стан бившег начелника београдске полиције Веселина Милића

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner