Путин: Сукоб се ближи крају

- Што се тиче моје изјаве о томе да, по мом мишљењу, сукоб иде ка свом крају - ја то нисам рекао тек тако, већ полазећи од анализе ситуације на фронту - рекао је он.

Истовремено је нагласио да западни политичари желе да се сукоб с Русијом настави. Он је назвао бесмислицама изјаве европских политичара о припремама за рат с Русијом.

- Русија никада није пријетила и пријети европским државама - рекао је руски предсједник новинарима у Астани на крају посјете Казахстану, додајући да политика Русије према западу није агресивна.

Русија је, како је рекао, и сада спремна за решавање украјинског сукоба мирним путем и да је увек и била.

Доминација руске војске на фронту

Путин је нагласио да је руска војска у офанзиви на свим дијеловима фронта у зони СВО.

Он је коментарисао и украјински напад на колеџ у Старобељску, истакавши да новинари треба да се стиде што се о овоме у европским медијима ћути.

- Руски удар на кијевски регион је одговор за украјински напад на Старобељск - рекао је он.

Додао је да се украјински удари настављају.

- Кажете, био је напад на Старобељск. Мене извјештавају да и сада има покушаја удара на територији Русије - рекао је руски предсједник.

О претњама Калињниграду

Коментаришући пријетње из балтичких држава да ће руске ПВО базе у Калињинградској области бити сравњене са земљом, Путин је рекао: "Русија располаже свим средствима да сравни са земље све који покушају то да ураде."