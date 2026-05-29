Путин: Сукоб се ближи крају

Ситуација на фронту у зони СВО даје основа да се каже да се сукоб у Украјини приближава крају, рекао је руски предсједник Владимир Путин.
- Што се тиче моје изјаве о томе да, по мом мишљењу, сукоб иде ка свом крају - ја то нисам рекао тек тако, већ полазећи од анализе ситуације на фронту - рекао је он.
Истовремено је нагласио да западни политичари желе да се сукоб с Русијом настави. Он је назвао бесмислицама изјаве европских политичара о припремама за рат с Русијом.
- Русија никада није пријетила и пријети европским државама - рекао је руски предсједник новинарима у Астани на крају посјете Казахстану, додајући да политика Русије према западу није агресивна.
Русија је, како је рекао, и сада спремна за решавање украјинског сукоба мирним путем и да је увек и била.
Путин је нагласио да је руска војска у офанзиви на свим дијеловима фронта у зони СВО.
Он је коментарисао и украјински напад на колеџ у Старобељску, истакавши да новинари треба да се стиде што се о овоме у европским медијима ћути.
- Руски удар на кијевски регион је одговор за украјински напад на Старобељск - рекао је он.
Додао је да се украјински удари настављају.
- Кажете, био је напад на Старобељск. Мене извјештавају да и сада има покушаја удара на територији Русије - рекао је руски предсједник.
Коментаришући пријетње из балтичких држава да ће руске ПВО базе у Калињинградској области бити сравњене са земљом, Путин је рекао: "Русија располаже свим средствима да сравни са земље све који покушају то да ураде."
