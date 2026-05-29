Рамо Исак и Игор Црнадак нису скупили довољно потписа за изборе

Аутор:Славиша Ђурковић
Коментари:0
Централна изборна комисија БиХ није овјерила пријаву за опште изборе странке Снага народа Раме Исака због недовољног броја прикупљених потписа и неизмирених обавеза по основу казни, док ПДП Игора Црнатка није скупио довољан број потписа за Представнички дом ПС БиХ, а за ниво Републике Српске пријава је прихваћена.
Изборни закон БиХ прописује да политичке странке које немају парламентарни статус морају прије овјере кандидатуре прикупити прописани број подршке бирача.
Законски речено, странка која у тренутку пријаве за овјеру нема освојен мандат у органу за који се кандидује, дужна је уз пријаву доставити законом прописан број потписа бирача.
БиХ
ЦИК није овјерила пријаву СДС за изборе
За Предсједништво БиХ и Представнички дом ПС БиХ је потребно 5.000 потписа. За предсједника и потпредсједника Републике Српске, Народну скупштину Републике Српске и Представнички дом ФБиХ је потребно 3.000.
Странка Раме Исака Снага народа нема довољан број потписа за највиши пријављен орган власти и имају неизмирене обавезе по основу новчаних казни које је изрекла Централна изборна комисија. С обзиром да је у ФБиХ Снага народа парламентарна, ријеч је о броју потписа који се односи на Представнички дом ПС БиХ. Простије, министар у Влади ФБиХ није успио прикупити 5.000 гласова за учешће на општим изборима.
Када је у питању новоформирани ПДП Републике Српске Игора Црнатка, скупили су довољно потписа за учешће на изборима за ниво предсједника и потпредсједника Републике Српске и Народне скупштине Републике Српске. То значи да је Црнадак обезбиједио више од 3.000 гласова, али не и 5.000 колико је потребно за Представнички дом ПСБиХ.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч0
Наука и технологија
2 ч0
Србија
2 ч2
БиХ
2 ч4
Најновије
Тренутно на програму