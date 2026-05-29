Logo
Large banner

Рамо Исак и Игор Црнадак нису скупили довољно потписа за изборе

Аутор:

Славиша Ђурковић
29.05.2026 18:50

Коментари:

0
Рамо Исак и Игор Црнадак нису скупили довољно потписа за изборе
Фото: Printscreen/N1, ATV

Централна изборна комисија БиХ није овјерила пријаву за опште изборе странке Снага народа Раме Исака због недовољног броја прикупљених потписа и неизмирених обавеза по основу казни, док ПДП Игора Црнатка није скупио довољан број потписа за Представнички дом ПС БиХ, а за ниво Републике Српске пријава је прихваћена.

Изборни закон БиХ прописује да политичке странке које немају парламентарни статус морају прије овјере кандидатуре прикупити прописани број подршке бирача.

Законски речено, странка која у тренутку пријаве за овјеру нема освојен мандат у органу за који се кандидује, дужна је уз пријаву доставити законом прописан број потписа бирача.

CIK SDS

БиХ

ЦИК није овјерила пријаву СДС за изборе

За Предсједништво БиХ и Представнички дом ПС БиХ је потребно 5.000 потписа. За предсједника и потпредсједника Републике Српске, Народну скупштину Републике Српске и Представнички дом ФБиХ је потребно 3.000.

Странка Раме Исака Снага народа нема довољан број потписа за највиши пријављен орган власти и имају неизмирене обавезе по основу новчаних казни које је изрекла Централна изборна комисија. С обзиром да је у ФБиХ Снага народа парламентарна, ријеч је о броју потписа који се односи на Представнички дом ПС БиХ. Простије, министар у Влади ФБиХ није успио прикупити 5.000 гласова за учешће на општим изборима.

Када је у питању новоформирани ПДП Републике Српске Игора Црнатка, скупили су довољно потписа за учешће на изборима за ниво предсједника и потпредсједника Републике Српске и Народне скупштине Републике Српске. То значи да је Црнадак обезбиједио више од 3.000 гласова, али не и 5.000 колико је потребно за Представнички дом ПСБиХ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Рамо Исак

Игор Црнадак

ПДП Републике Српске

ЦИК БиХ

Избори 2026.

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

директор Аутопутева Републике Српске

Република Српска

Вишковић одговорио Станићу: Људи из твог окружења су пресуђени, видимо се на суду

2 ч

0
Хоботница

Наука и технологија

Шок на дну океана: Научници нису могли да вјерују својим очима - плаво створење их изненадило

2 ч

0
Потврђена продаја Н1 и Нове С телевизије и других медија Адрија Њуза

Србија

Потврђена продаја Н1 и Нове С телевизије и других медија Адрија Њуза

2 ч

2
Нико не брани окупацију као Бошњаци у БиХ

БиХ

Нико не брани окупацију као Бошњаци у БиХ

2 ч

4

Више из рубрике

ЦИК није овјерила пријаву СДС за изборе

БиХ

ЦИК није овјерила пријаву СДС за изборе

2 ч

2
Нико не брани окупацију као Бошњаци у БиХ

БиХ

Нико не брани окупацију као Бошњаци у БиХ

2 ч

4
Обрачун у ФБиХ због уложака и менструације

БиХ

Обрачун у ФБиХ због уложака и менструације

3 ч

0
Антонио Занарди Ланди званично кандидат за високог представника у БиХ

БиХ

Антонио Занарди Ланди званично кандидат за високог представника у БиХ

4 ч

2

  • Најновије

20

48

Сахрањен Александар Нешовић Баја

20

48

Мађар: Мађарска ће испунити услове за приступ средствима ЕУ

20

42

Зашто је Ти-рекс имао сићушне руке?

20

39

Цијене смјештаја на Јадрану поново експлодирале

20

35

Претресен стан бившег начелника београдске полиције Веселина Милића

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner