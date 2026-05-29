"Оставити свједочанство о страдању невиних жртава"

Аутор:Валерија Илић
Права жена жртава рата из Републике Српске дуго су била занемарена, а у међународна заједница препознаје бошњачке и хрватске жртве док српске нико не помиње, истакнуто је на округлом столу.
"Представљамо жене и дјецу која су у доба рата преживјела логоре, затворе, сабирне центре које су за нас правили припадници тзв. Армије БиХ и припадници хрватског Вијећа одбране и њихових регуларних снага. Све што говоримо треба да буде истина, да будемо признати и уважени као и жртве бошњачке и хрватске, јер у БиХ у том несретном рату који нас је задесио за нашег живота страдали су сви народи и сви људи гдје се ко нашао", рекла је Божица Живковић-Рајилић, предсједник Удружења жена жртава рата Републике Српске.
Центар за једнакост и равноправност полова Српске организатор је округлог стола, директор Центра Маја Векић подсјетила је на реченицу којом се воде, а то је „Памтимо за мир“
"Оно што желим да нагласим да су права жена жртава рата у Републици Српској била дуго запостављена, та неправда је исправљена 2018. године када је донесен закон о заштити жена жртава рата ратне тортуре", рекла је Маја Векић, директор Центра за једнакост и равноправност полова Републике Српске.
Влада подржава овакве активности чији је циљ да се сачува истина ради будућих генерација како до оваквих злочина никада више не би дошло, поручио је премијер.
"Желим да се захвалим свим оним женама које су имале храбрости да поново прођу тортуру сјећајући се тога давајући изјаве наводећи имена и детаље које су вјероватно кроз цијели живот покушале да забораве", рекао је Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.
Република Српска и Србија треба да заједничким снагама чувају истину о српским жртвама рата, поручио је министар за људска и мањинска права и друштвени дијалог Србије, те нагласио да је историја нешто што треба да се пише и да се памти.
"Ми смо дошли да подржимо, охрабримо жене да оне кажу своју истину, а након што оне стечена на такав начин искуства буду заправо опомена да никада на овим просторима се то више недогоди", рекао је Демо Бериша, министар за људска и мањинска права и друштвени дијалог Републике Србије.
Удружење жена жртава рата Српске чини 809 жена, како кажу оне имају свој посебан задатак за њих је ово тестамент и истина за будуће генерације.
