УКЦ добио најсавременију опрему за терапију малигних обољења

Магдалена Глигић
29.05.2026 19:30

1
УКЦ Републике Српске
Пуштен је и у рад трећи линеарни aкцелератор и уређај за брахитерапију. Ово је нова и најсавременија опрема намјењена за терапију малигних обољења у просторијама УКЦ-а Републике Српске.

Инвестиција је вриједна 10 милиона марака и унаприједила је капацитет Центра за радиотерапију.

"Овај скуп данас и догађај који обиљежавамо а то је пуштање у рад још једног најсавременијег уређаја линеарног аксцелератора типа тру беан произвођача варијан из САД-а заједно са последњом генерацијом брахитерапијског уређаја типа Бравос истог произвођача потврђује да су поменута господа на челу са тада предсједником Републике Српске Милорадом Додиком имала визију развоја највеће здравствене установе у Републици Српској то је УКЦ Републике Српске данас“,рекао је Маријан Билић, директор „Аффидеа/ИМЦ“ Бања Лука.

"Малигне болести су један од највећих изазова савремене медицине управо зато је сваки корак ка модернијем и ефикаснијем лијечењу пацијената који болују од малигних болести од непроцјењивог значаја", рекао је Никола Шобот, директор УКЦ Републике Српске.

Набавка aкцелератора није само улагање у савремену медицинску опрему већ у сам живот порука је која је данас чула са УКЦ-а. Савремене методе увелико ће помоћи и лијечењу најмалађих пацијената од малигних обољења истичу из удружења "Искра."

"Унапријеђењем технологије и побољшањем услова протокола лијечења добијамо много и правимо корак ближе ка излијечењу. Центар за радиотерапију је одличан примјер како стручност и људскост може значајно да олакша лијечење", рекла је Јелена Продан, Удружење „Искра“.

Све ово показује опредјељеност Владе Републике Српске да омогући све потребно, најквалитетније и најефикасније за лијечење обољелих од малигних болести.

„У то име и за то име ми ћемо у оквиру следећих активности радити на проширену индикација и броја лица која могу да примају постојећу биолошку терапију у оквиру Републике Српске која ће заједно са капацитетима које имамо овдје кад говоримо о радио терапији омогућити квалитетније и још брже и боље лијечење наших пацијената", рекао је Ален Шеранић, министар здравља и социјалне заштите Републике Српске.

„Једноставно у фокус стављамо човјека. Рећи да је ово инвестиција од 10 милиона је огромна у данашње вријеме али је много битније рећи да смо сада један од најмодернијих центара не на Балкану него у окружењу“, рекао је Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.

Без икакве сумње, овај пројекат не би био остварен без иницијативе и подршке свих институција Републике Српске, а Српска наставља да пружа најбоље својим грађанима.

