Дунђер предсједник СО Билећа

АТВ
29.05.2026 19:28

Дражен Дунђер
Фото: ATV

Ноћас у поноћ мало јачи земљотрес, епицентар недалеко од Билеће. Данас поново земљотрес али онај политички, епицентар скупштинска сала. За предсједника парламента изабран је Дражен Дунђер.

"У мом ће раду приоритет бити да покушам што више завести ред у скупштинској сали да што више са грађанима Билеће имам комуникацију да они кажу шта је потребно шта треба уврстити у дневни ред. Да буде организованији мој кабинет", рекао је Дражен Дунђер, предсједник СО Билећа.

Дунђера је предложио и изгласао Клуб одборника СНСДа са коалицијом. Први човјек Билеће је раније за АТВ рекао да имају неколико добрих кандидата за предсједника парламента, данас није сигуран да је Дунђер најбоље рјешење.

"Недавно сте нама у изјави рекли да имате неколико добрих кандидата , јесте ли изабрали најбољег? Па изабрали смо предсједника СО, је ли најбољи то ће показати вријеме. Дуго смо разговарали, дуго смо причали и посто је у датом тренутку се изнашло да је Дражен Дунђер рјешење наше", рекао је Миодраг Парежанин, начелник Општине Билећа.

Лоше је то рјешење у глас кажу билећки опозиционари. Окрећу на метафору.

"Сви смо били свједоци шта се десило око поноћи, то је тачно било предсказање да ће се данас у Билећи нешто лоше десити, ево сви смо свједоци шта се десило у скупштини нашег града. Мислите на земљотрес? На земљотрес, тако је", рекао је Бојан Вујовић, одборник СДС-а у СО Билећа.

"У царству слијепих ћорави су краљеви мислим да је сасвим довољно", рекао је Раденко Куљић, одборник покрета „Билећа испред свега“.

Дунђер се није много освртао на опозицију, засметала му је како каже расклимана фотеља, планира одмах да купи нову. А има план и када је у питању кађење.

"Ја се надам да ћу то одрадити као посланик и у Народној Скупштини Републике Српске", рекао је Дражен Дунђер, предсједник СО Билећа.

Дражен Дунђер ће бити кандидат за посланика на листи Уједињене Српске. У билећком парламенту је деценијама, познат је по честим и оштрим дискусијама, галами, скечевима па чак и тучама.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

