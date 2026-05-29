Нашао смотак новчаница од 100 КМ па све одушевио потезом

Аутор:АТВ
Коментари:0
Један несвакидашњи и поштен потез из Вогошће у четвртак је изазвао бројне позитивне реакције на друштвеним мрежама и међу грађанима.
Наиме, Алмир Мујкановић објавио је да је на паркингу пронашао већу количину новца, односно више новчаница од по 100 конвертибилних марака, те позвао власника да му се јави.
"Ако је неко изгубио, може се јавити”, написао је Мујкановић у објави која је брзо привукла пажњу великог броја људи.
Грађани су у коментарима похвалили његов потез, истичући да је данас ријеткост видјети овакав примјер поштења и људскости. Бројни коментари подршке и похвала преплавили су објаву.
Недуго након тога, Алмир је објавио да је власник пронађен, те да је особа тачно описала гдје је новац изгубљен и о којој количини се ради.
"Нашли смо власника, све објаснио и описао. А онима који су анонимне поруке слали и нагађали; нека иде на образ”, поручио је.
Коментари попут “Капа до пода”, “Поштен човјек је највеће богатство” и “Свака част на људскости” показали су колико је овај гест дирнуо грађане.
Многи су поручили да управо овакве приче враћају вјеру у добре људе и показују да поштење још увијек постоји.
