Директан судар у БиХ, више повријеђених

Синоћ се у мјесту Доње Папраско код Јабланице догодила тешка саобраћајна несрећа у којој је више особа повријеђено.
Према информацијама са мјеста догађаја, дошло је до директног судара два аутомобила, а од силине удара једно возило завршило је преврнуто поред коловоза, док је друго претрпјело велику материјалну штету на предњем и бочном дијелу.
Четири особе су повријеђене, а међу њима је и једна малољетна дјевојка, преноси "Црна хроника".
Голфом је управљао 20-годишњи М.С. из Мостара, док је за воланом Пасата био Б.П. (22) из Коњица.
Поред два возача, повријеђена је и 17-годишњакиња из Јабланице која се налазила на мјесту сувозача у Голфу. Сапутник из Пасата Р.М. (22) је задобио лакше тјелесне повреде.
Троје повријеђених је пребачено на Свеучилишну клиничку болницу (СКБ) Мостар.
На возилима је настала велика материјална штета, а дијелови аутомобила су расутио по путу.
