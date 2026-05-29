Logo
Large banner

Директан судар у БиХ, више повријеђених

Аутор:

АТВ
29.05.2026 09:14

Коментари:

0
Судар у Јабланици
Фото: Црна-хроника

Синоћ се у мјесту Доње Папраско код Јабланице догодила тешка саобраћајна несрећа у којој је више особа повријеђено.

Према информацијама са мјеста догађаја, дошло је до директног судара два аутомобила, а од силине удара једно возило завршило је преврнуто поред коловоза, док је друго претрпјело велику материјалну штету на предњем и бочном дијелу.

Четири особе су повријеђене, а међу њима је и једна малољетна дјевојка, преноси "Црна хроника".

Тарабићи

Занимљивости

Предвиђање Тарабића леди крв: Свијет ће се ломити као стакло

Голфом је управљао 20-годишњи М.С. из Мостара, док је за воланом Пасата био Б.П. (22) из Коњица.

Поред два возача, повријеђена је и 17-годишњакиња из Јабланице која се налазила на мјесту сувозача у Голфу. Сапутник из Пасата Р.М. (22) је задобио лакше тјелесне повреде.

Троје повријеђених је пребачено на Свеучилишну клиничку болницу (СКБ) Мостар.

На возилима је настала велика материјална штета, а дијелови аутомобила су расутио по путу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саобраћајна несрећа

несрећа

судар

удес

Јабланица

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Такси знак на аутомобилу.

Хроника

Брутални напад код Мерошине: Силоватељу таксисткиње пријети дуга робија

52 мин

0
Аутомобил полиције ФБиХ

Хроника

Тешка несрећа код Јабланице: Повријеђено више особа, међу њима и малољетница

52 мин

0
Полиција Србија

Хроника

Ужас у сремској Митровици: Погинуо младић (18)

1 ч

0
Трактор ради на њиви.

Хроника

Током копања њиве пронашао људски скелет: Хорор у Сурчину

2 ч

0

  • Најновије

09

54

Астролошка тајна откривена: Овај знак рађа најпривлачније људе

09

49

Сутра су Духовске задушнице: Свештеници објаснили шта је суштина тога дана

09

48

Крај ере "тенковања": НБА уводи револуционарна правила за драфт-лутрију

09

44

Нашао смотак новчаница од 100 КМ па све одушевио потезом

09

38

Румунска војска пратила дрон који је ударио у зграду: Зашто га није оборила?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner