Ужас у сремској Митровици: Погинуо младић (18)

Аутор:АТВ
Коментари:0
Осамнаестогодишњи младић О. Д. погинуо је у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила ноћас послије поноћи у Фрушкогорској улици у Мартинцима код Сремске Митровице, потврђено је за Курир из Хитне помоћи.
Према сазнањима до којих је дошао Курир, аутомобил марке "Форд" из за сада неутврђених разлога слетио је са пута, прешао преко ћуприје и завршио преврнут у каналу.
У возилу су се налазили Н. М. (22), Б. Р. (23) и О. Д. (18).
Нажалост, О. Д. је од задобијених повреда преминуо на лицу мјеста, док су двије особе које су се налазиле у возилу повријеђене и превезене на даље лијечење, преноси Курир.
На мјесту несреће интервенисали су припадници полиције, Хитне помоћи и ватрогасно-спасилачких јединица. Због тежине удеса и положаја возила у каналу, ватрогасци су на терену били ангажовани више сати.
Регион
Аутомобил слетио са пута, има погинулих: Тешка несрећа у Хрватској
Трагедија је потресла Мартинце, а од настрадалог младића опраштају се бројни пријатељи и познаници.
"Био је вриједан, одговоран и омиљен међу вршњацима. Посебно боли чињеница да је сутрадан требало да прослави матурско вече", рекли су његови пријатељи.
Узрок несреће и све околности под којима је до ње дошло биће утврђени након истраге коју воде надлежни органи.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
2 ч0
Хроника
15 ч0
Хроника
19 ч0
Хроника
19 ч0
Најновије
09
54
09
49
09
48
09
44
09
38
Тренутно на програму