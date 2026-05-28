Бањалучанин ослобођен оптужби за насиље над дјецом и супругом

Аутор:Огњен Матавуљ
Бањалучани А.Ш. правоснажно је ослобођен оптужбе за породично насиље над дјецом и супругом.
Одлуку је донијело судско вијеће Врховног суда Републике Српске, док је тужилаштво током поновљеног поступка одустало од дијела оптужнице који се односио на полно насиље над дјететом.
”Судско вијеће потврдило је првостепену пресуду коју је изрекао Окружни суд у Бањалуци и А.Ш. ослободио оптужбе”, наводе у Врховном суду.
Суђење у овом предмету је било затворено за јавност. Бањалучанин А.Ш. теретио се да је од априла 2016. до јула 2017. године починио четири кривична дела насиља у породици над супругом и дјецом, те полно насиље над дјететом.
У децембру 2020. године је ослобођен оптужбе, али је пресуду укинуо Врховни суд и поступак вратио на ново суђење. У поновљеном поступку тужилац је одустао од дијела оптужнице који се односио на полно злостављање дјетета. На крају је А.Ш. ослобођен свих оптужби, што је сада потврдио и Врховни суд Републике Српске.
