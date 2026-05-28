Преваранти из Француске ојадили грађанина Пала за преко 22.000 КМ

Аутор:АТВ
Полицијски службеници Полицијске управе Источно Сарајево предузимају све законом предвиђене мјере и радње на расвјетљавању кривичног дјела превара, почињеног путем друштвених мрежа на штету лица из Пала.
Према наводима из полиције, оштећени је у периоду од 17. септембра 2025. до 20. маја 2026. године у више наврата уплатио новац у укупном износу од 22.279,35 КМ непознатим лицима из Француске. Преваранти су га контактирали путем друштвених мрежа „Фејсбук“ и „Воцап“, обећавши му исплату бесповратног кредита за финансирање пољопривредника у износу од 250.000 евра. О догађају је обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва у Источном Сарајеву.
Полицијска управа Источно Сарајево апелује на грађане да буду изузетно опрезни када је ријеч о давању личних података и података о банковним картицама.
„Приликом онлајн куповине, аплицирања за кредите или учествовања у наградним играма потребно је обавезно провјерити вјеродостојност информација. Поруке и захтјеве примљене путем вибера или других апликација обавезно провјерите директним телефонским позивом како бисте се увјерили у постојање особе или институције која вам се обраћа“, нагласили су из полиције.
