Запослење дјеце погинулих бораца - заједнички задатак друштва, града и републике

У сусрет иницијативи премијера Републике Српске Сава Минића о запошљавању 500 дјеце погинулих бораца до краја ове године, градоначелник Фоче Милан Вукадиновић организовао је данас састанак са незапосленима из ове категорије да би се заједно сагледале могућности запослења.
Чланови породица погинулих бораца изнијели су своје биографије и податке о досадашњој потрази за послом и могућностима радног ангажовања.
Јованка Вуковић, супруга погинулог борца Ненада Вуковића, очекује да ће њен незапослени син Стјепан коначно добити посао.
"Надам се да ће једном доћи више вријеме да се запосле дјеца погинулих бораца. Мој син је саобраћајни техничар, радио је некада у трговини, остао је без посла и већ дужи период је на евиденцији Бирао за запошљавање", каже Јованка.
Јелена Кулић, ћерка погинулог борца, дипломирала је на ликовној академији 2012. године и дуже од 10 година је без запослења. Мајка је четворо дјеце.
"И супруг је без запослења. Надамо се да ће се овим састанком и иницијативом наше питање ријешити и да ће се бар једно од нас запослити", навела је Кулићева.
Према подацима Градске управе, oд 2020. до 2026. године у Фочи је запослено 51 дијете палих бораца.
Међу њима је и дипломирани правник Милица Аврам, дјевојачки Вујичић, ћерка погинулог борца Драгана Вујичића, која је примљена у локалну управу. Након приправничког стажа, двије године била је ангажована на уговор о дјелу, док се нису стекли услови за стално запослење.
„На конкурсу сам као дијете погинулог борца имала предност у односу на друге кандидате и примљена сам у стални радни однос, чиме ми је пружена прилика да живим и радим у свом граду“, рекла је Аврам, која је присуствовала данашњем састанку.
Градоначелник Милан Вукадиновић истакао је након састанка да је обавеза друштва, града и републике да се дјеци оних најзаслужнијих за постојање Републике Српске, који су у одбрану слободе уградили своје животе, пронађе запослење и омогући достојан живот.
Он је најавио да ће бити прибављена документација о свим незапосленим особама из ове категорије.
"Дали смо рокове градском Одјељењу опште управе, нашој Борачкој организацији и Организацији породица погинулих да све ове захтјеве и иницијативе прикупимо на једно мјесто и да их прослиједимо Влади Српске, али и свим нашим јавним установама и предузећима, да бисмо покушали да ријешимо ово питање које 30 година мучи ову популацију", рекао је Вукадиновић.
На наредном састанку, најавио је он, Градска управа окупиће директоре јавних установа и предузећа.
"Да заједничким снагама пробамо да одговоримо овом задатку, али исто тако да сходно одлуци Владе о запошљавању 500 дјеце погинулих бораца упознамо премијера и надлежног министра какво је стање у Фочи, који је то број, трасирајући даље пут са њиховим биографијама, афинитетима и на крају крајева и могућностима за запослење", додао је Вукадиновић, преноси РадиоФоча.
Како је раније наведено из Министарства рада и борачко-инвалидске заштите, запошљавање дјеце погинулих бораца приоритетни је задатак овог министарства, који је требао бити давно завршен. План је да ове године посао добије око 500 дјеце погинулих бораца, а Влада је обавезала јавне институције и предузећа да се укључе у овај процес.
