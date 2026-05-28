Хумана мисија Минића: Породици Пиљић из Шипова уручена музна крава

Музна крава стигла је и у општину Шипово, код домаћина Васкрсије Пиљића.
Фото: Ju Centar za socijalni rad Šipovo

Након породице Вујатовић из села Ситница код Рибника, музна крава стигла је и у општину Шипово, код домаћина Васкрсије Пиљића.

Ова конкретна помоћ обезбијеђена је с циљем стварања бољих услова живота и квалитетније исхране за четворо малољетне дјеце о којима ова породица брине.

Васкрсије Пиљић и његова супруга, који се поред своје дјеце старају и о двоје унучади, живе у веома тешким материјалним условима. Они су упутили искрену захвалност предсједнику Владе Републике Српске Сави Минићу, који је препознао њихове потребе и показао солидарност и разумијевање за изазове са којима се суочавају.

"Ова помоћ нам значи много, ово је практично пола хране у кући за нашу породицу и значајно ће утицати на квалитет нашег живота", истакли су Пиљићи.

Јавна установа Центар за социјални рад Шипово имала је част да буде посредник у овој акцији. Из ове установе поручују да највећа заслуга ипак припада људима великог срца који су показали хуманост и спремност да помогну онима којима је то најпотребније. Ова донација није само материјална помоћ, већ и снажна порука подршке и наде да нико није сам нити заборављен.

Центар за социјални рад Шипово наставиће да јача сарадњу са институцијама Републике Српске како би пружио адекватну подршку свим породицама које се налазе у стању социјалне потребе.

