Хумана мисија Минића: Породици Пиљић из Шипова уручена музна крава

Аутор:АТВ
Коментари:0
Након породице Вујатовић из села Ситница код Рибника, музна крава стигла је и у општину Шипово, код домаћина Васкрсије Пиљића.
Ова конкретна помоћ обезбијеђена је с циљем стварања бољих услова живота и квалитетније исхране за четворо малољетне дјеце о којима ова породица брине.
Васкрсије Пиљић и његова супруга, који се поред своје дјеце старају и о двоје унучади, живе у веома тешким материјалним условима. Они су упутили искрену захвалност предсједнику Владе Републике Српске Сави Минићу, који је препознао њихове потребе и показао солидарност и разумијевање за изазове са којима се суочавају.
"Ова помоћ нам значи много, ово је практично пола хране у кући за нашу породицу и значајно ће утицати на квалитет нашег живота", истакли су Пиљићи.
Јавна установа Центар за социјални рад Шипово имала је част да буде посредник у овој акцији. Из ове установе поручују да највећа заслуга ипак припада људима великог срца који су показали хуманост и спремност да помогну онима којима је то најпотребније. Ова донација није само материјална помоћ, већ и снажна порука подршке и наде да нико није сам нити заборављен.
Центар за социјални рад Шипово наставиће да јача сарадњу са институцијама Републике Српске како би пружио адекватну подршку свим породицама које се налазе у стању социјалне потребе.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
1 ч0
Свијет
1 ч0
Хроника
1 ч0
БиХ
1 ч2
Градови и општине
17 ч0
Градови и општине
1 д0
Градови и општине
1 д0
Градови и општине
1 д0
Најновије
12
39
12
37
12
35
12
34
12
32
Тренутно на програму