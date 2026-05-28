Мушкарац (41) избоден у стану: Драма на Чукарици, полиција и хитна на терену

28.05.2026 12:34

Мушкарац стар 41 годину избоден је данас у стану на Чукарици.

Према првим информацијама, на лице мјеста су одмах упућене екипе Хитне помоћи и јаке снаге полиције које тренутно врше увиђај. О цијелом случају хитно је обавијештено и надлежно тужилаштво.

Како сазнаје ''Телеграф.рс'' од станара ове зграде, у стану у којем се догодио крвави пир од синоћ је било бурно.

"Од синоћ се из тог стана чује страшна граја и галама. Мислимо да је била нека журка која је трајала до раних јутарњих часова. Унутра је било више људи, а онда је одједном све утихнуло, док нисмо чули ротације полиције и Хитне помоћи", прича један од шокираних комшија.

Степен повреда убоденог мушкарца за сада није познат, а љекари му на лицу мјеста указују прву помоћ.

Полиција тренутно обезбјеђује лице мјеста и утврђује све околности овог инцидента, као и то ко је нанио повреде четрдесетједногодишњем мушкарцу. Истрага је у току, а више детаља биће познато након увиђаја.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

