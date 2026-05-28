КК Игокеа позива навијаче: Уз вашу подршку до побједе над Босном

Кошаркаши Игокее вечерас дочекују сарајевску Босну у првој утакмици финала првенства БиХ.
Утакмица у дворани у Лакташима почиње у 19.00 часова, а из Игокее позивају све љубитеље кошарке да им, са трибина, буду „играч више“ на путу ка новом трофеју.
Свјесни у Игокеи да их чека тежак противник, али јасно поручују да ће дати све од себе како би остварили побједу, али и како би стекли што већу кошгетерску предност уочи друге утакмице која се игра у Сарајеву у недјељу.
“Мислим да се екипе доста добро познају и приватно и на терену. Систем такмичења је такав да ће сваки посјед бити битан, тако да ћемо ставити фокус на те ствари. Одиграли смо до сада три утакмице.
Они су добили двије, али мислим да смо ми у све три изгледали веома добро и видјели смо да можемо да их побиједимо што је јако важно.Пресудиће мале ствари, као што сам рекао, контрола скока, неки детаљи, 50:50 лопте, неки фокус. Вјерујем да ће енергија бити подједнака на обје стране и рекао бих да су шансе 50:50. Искористио бих прилику да позовем публику да, колико год је могуће, напунимо халу и да направимо пристојан домаћи терен, јер сигурно знамо да ће нас у реваншу чекати паклена атмосфера.“ рекао је Ненад Стефановић, тренер Игокее.
Улаз на вечерашњу утакмицу је слободан.
