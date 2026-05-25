Игокеа у финалу Првенства БиХ

Аутор:

Никола Лучић
25.05.2026 20:43

Фото: Ustupljena fotografija

Кошаркаши Игокее савладали су Широки и у реванш утакмици полуфинала првенства БиХ, а коначан резултат утакмице у Александровцу био је 104:90.

Тим Ненада Стефановића рутински је одрадио посао против екипе Маријана Багарића и уписао још један убједљив тријумф, након што су прије три дана славили 20 поена разлике у Широком Бријегу.

Најефикаснији у побједи Игокее био је Нејт Пјер Луис са 19 поена. Два мање убацио је Страхиња Гавриловић. Госте је предводио Дмитрик Трајс са 19 поена.

Игокеа ће у финалу играти против Босне која је у два меча била боља од тузланске Слободе.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

