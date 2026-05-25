Игокеа у финалу Првенства БиХ

Аутор:Никола Лучић
Кошаркаши Игокее савладали су Широки и у реванш утакмици полуфинала првенства БиХ, а коначан резултат утакмице у Александровцу био је 104:90.
Тим Ненада Стефановића рутински је одрадио посао против екипе Маријана Багарића и уписао још један убједљив тријумф, након што су прије три дана славили 20 поена разлике у Широком Бријегу.
Најефикаснији у побједи Игокее био је Нејт Пјер Луис са 19 поена. Два мање убацио је Страхиња Гавриловић. Госте је предводио Дмитрик Трајс са 19 поена.
Игокеа ће у финалу играти против Босне која је у два меча била боља од тузланске Слободе.
