Пораз Игокее од Цедевита Олимпије, познато с које позиције улазе у плеј-ин

Аутор:

АТВ
19.04.2026 21:35

Коментари:

0
Кошаркаши Игокее поражени су у посљедњем, осмом колу Топ 8 фазе регионалног такмичења на гостовању код Цедевита Олимпије резултатом 102:88.

Игокеа има скор 10-14, док је Босна на учинку 10-13, али је боља у међусобном скору.

Кошаркаши Игокее с осме позиције ући ће у плеј-ин АБА лиге гдје ће играти против Босне која је заузела седмо мјесто и имаће предност домаћег терена.

Најбољи у гостујућем табору био је Александар Лазић са 17 поена, 15 је убацио Драган Милосављевић, а по 13 Џевон Бес и Нејт Пјер-Луис. За домаћина 19 поена убацио је Давид Шкара.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

