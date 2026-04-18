Колико су Звезда и Партизан зарадили од Евролиге?

Црвена звезда и Партизан не могу да рачунају да ће превише напунити касе од пласмана у Евролиги ове сезоне. Чак и да су им резултати били бољи, не би добили много више новца.
Црвена звезда је успјела да дође у догиравање Евролиге, Партизан није. Разлика у новцу који су добили је минорна, бар када се знају колика су улагања. Црвено и црно-бијели ове сезоне нису добили од Евролиге довољно новца ни да покрију плату једног играча.
Црвено-бијели су као десети на крају регуларног дијела зарадили 600.000 евра, а добили су на то и бонус од 362.579 евра за поштовање финансијског фер плеја. Укупно је то и даље мање од милион евра - 962.579 евра. Ипак ако се од тога одузму казне због дисциплинских прекршаја које износе 143.500 евра на крају добијемо 819.579 евра колико је Црвена звезда инкасирала.
Партизан је завршио на 15. мјесту на табели и инкасирао је 225.000 евра на основу резултата, док је уз новац од финансијског фер плеја то укупно 587.579 евра. Када се томе одбије чак 213.000 евра казни црно-бијелима остаје 374.579 евра.
