Колико су Звезда и Партизан зарадили од Евролиге?

18.04.2026 12:35

Фото: Tanjug / AP / ANA PAUNKOVIĆ

Црвена звезда и Партизан не могу да рачунају да ће превише напунити касе од пласмана у Евролиги ове сезоне. Чак и да су им резултати били бољи, не би добили много више новца.

Црвена звезда је успјела да дође у догиравање Евролиге, Партизан није. Разлика у новцу који су добили је минорна, бар када се знају колика су улагања. Црвено и црно-бијели ове сезоне нису добили од Евролиге довољно новца ни да покрију плату једног играча.

Црвено-бијели су као десети на крају регуларног дијела зарадили 600.000 евра, а добили су на то и бонус од 362.579 евра за поштовање финансијског фер плеја. Укупно је то и даље мање од милион евра - 962.579 евра. Ипак ако се од тога одузму казне због дисциплинских прекршаја које износе 143.500 евра на крају добијемо 819.579 евра колико је Црвена звезда инкасирала.

Партизан је завршио на 15. мјесту на табели и инкасирао је 225.000 евра на основу резултата, док је уз новац од финансијског фер плеја то укупно 587.579 евра. Када се томе одбије чак 213.000 евра казни црно-бијелима остаје 374.579 евра.

КК Партизан

КК Црвена звезда

Евролига

кошарка

Прочитајте више

Оскар Шмит, бразилски кошаркаш на пријему у Кући славних

Кошарка

Преминуо легендарни Оскар Шмит, најбољи стријелац у историји кошарке

3 ч

0
Србија поново зове Светислава Пешића

Кошарка

Србија поново зове Светислава Пешића

1 седм

0
Доминик Лавринович

Кошарка

Кошаркашки ген Лавриновича: Доминик наставља породичну традицију

1 седм

0
Прослављени српски кошаркаш и тренер у Лакташима, Миленко Топић са трибина скенира таленте

Кошарка

Прослављени српски кошаркаш и тренер у Лакташима: Топић са трибина скенира таленте

1 седм

0

Више из рубрике

Оскар Шмит, бразилски кошаркаш на пријему у Кући славних

Кошарка

Преминуо легендарни Оскар Шмит, најбољи стријелац у историји кошарке

3 ч

0
Андреј Стојаковић на лоптом

Кошарка

Андреј Стојаковић изабрао за кога ће играти

6 ч

0
Црвена звезда гостује у Барселони у плеј-ину

Кошарка

Црвена звезда гостује у Барселони у плеј-ину

17 ч

0
ФИБА Лига шампиона

Кошарка

Директор ФИБА лиге шампиона Патрик Комнинос: "Задовољни смо развојем такмичења"

17 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

42

Аутом ударио пјешака у жељи да га убије: Ухапшен 28-годишњак

15

42

Лавров: Активно се разматра концепт новог војног блока

15

39

"Сјеча стабала на обали Врбаса недопустива, зеленило у граду девастирано"

15

24

Гугл апликација за коју можда нисте чули, а бесплатна је и корисна

15

17

Додик: Српски народ неће никада бити мањина у БиХ

