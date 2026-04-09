Прослављени српски кошаркаш и тренер у Лакташима: Топић са трибина скенира таленте

09.04.2026 16:00

Прослављени српски кошаркаш и тренер у Лакташима, Миленко Топић са трибина скенира таленте
Јуниорски турнир ФИБА Лиге шампиона приволио је и неке прослављене асове у Лакташе.

Тако је данас стигао Миленко Топић, некадашњи кошаркаш и тренер Црвене звезде, и репрезентативац тадашње СР Југославије. Топић је на трибинама дворане у Лакташима и тренутно прати меч Ритас - Галатасарај. У 17.30 часова, домаћин Игокеа игра против Лудвигзбурга за пласман у 1/2 финале.

Топићев син, Никола, тренутно наступа у НБА лиги за актуелног шампиона Оклахому, а недавно се вратио на терен након што се излијечио од канцера тестиса.

Милаковић након пораза од Остендеа: ФИБА Лига шампиона је велико искуство за Борчеве јуниоре

У Лакташима су присутни и бивши НБА играч и троструки освајач Евролиге Перо Антић који је именован за амбасадора КК Игокеа, као и Хорхе Гарбахоса, први човјек ФИБА Европа.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

