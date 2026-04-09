Милаковић након пораза од Остендеа: ФИБА Лига шампиона је велико искуство за Борчеве јуниоре

Аутор:

АТВ
09.04.2026 14:43

Жарко Милаковић тренер јуниора КК Борац
Јуниорска селекција Остендеа домогла се полуфиналне рунде на турниру ФИБА Лиге шампиона који се игра у Лакташима.

Белгијска екипа уписала је и другу побједу у групној фази, а након Нимбурка, данас су савладали и бањалучки Борац резултатом 81:51.

Најефикаснији у редовима Остендеа био је капитен Тим Вернијерс који је убацио 18 поена док је на другој страни Борчеву листу стријелаца предводио Лука Шћекић са 13 поена.

ФИБА Лига шампиона је велико искуство за Борчеве јуниоре, рекао је тренер ове екипе Жарко Милаковић након пораза од Остендеа.

"Ова је утакмица за ове ове клинце у 24 сата, гдје нисмо имали простора да се одморимо. Остенде је јуче имао слободан дан и боље се физички припремили. Ми смо парирали скоро 15 минута, али онда смо пали физички, и мислим да ништа скоро нисмо убацили за три поена и то нас је коштало овако високог резултата за њих. Сигурно селекција, озбиљан систем, озбиљан рад и желим им срећу из наставку", рекао је Милаковић.

