УИО БиХ продаје заплијењену ливаду и шуму

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Управа за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине огласила је директну продају непокретне имовине - земљишта на подручју Кладња. Ради се о продаји заплијењене имовине ради намирења дуговања, након неуспјеле јавне аукције.
Имовина се налази у Братељевићима, а ријеч је ливади 4. класе површине 3.189 м2 и шуми 4. класе, површине 811 м2.
Понуде се достављају у затвореним ковертама најмање 24 сата прије вршења директне продаје заказане за 25. јуни, уз јасно навођење имовине која је предмет продаје, као и понуђене цијене. У овом поступку не полаже се депозит.
Право учешћа имају сва правна и пунољетна физичка лица.
Купац плаћа цијену одмах након окончања директне продаје или у року 24 сата од завршетка поступка директне продаје.
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