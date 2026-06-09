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УИО БиХ продаје заплијењену ливаду и шуму

09.06.2026 22:48

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УИО БиХ продаје заплијењену ливаду и шуму
Фото: UIO BIH

Управа за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине огласила је директну продају непокретне имовине - земљишта на подручју Кладња. Ради се о продаји заплијењене имовине ради намирења дуговања, након неуспјеле јавне аукције.

Имовина се налази у Братељевићима, а ријеч је ливади 4. класе површине 3.189 м2 и шуми 4. класе, површине 811 м2.

Понуде се достављају у затвореним ковертама најмање 24 сата прије вршења директне продаје заказане за 25. јуни, уз јасно навођење имовине која је предмет продаје, као и понуђене цијене. У овом поступку не полаже се депозит.

Право учешћа имају сва правна и пунољетна физичка лица.

Купац плаћа цијену одмах након окончања директне продаје или у року 24 сата од завршетка поступка директне продаје.

Продаја имовине УИО БиХ

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Тагови :

Kladanj

запљена

имовина

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