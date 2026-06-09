Tуча сљепића и змије

Аутор:АТВ
Коментари:0
Већини људи не одговара раст температуре у јунским данима, али врућине очито пријају змијама и сродним врстама, јер се све чешће могу примијетити у бањалучкој регији.
Повремено и међу овим животињама долази до обрачуна, па је читалац Бањалука.нет данас забиљежио необичан призор у бањалучком насељу Дракулић.
Наиме, змија и сљепић који, без обзира на физичку сличност, припада категорији гуштера, озбиљно су се “потукли” у овом насељу.
Међутим, у близини се нашао пролазник, те је, схвативши о чему се ради, пришао змији и сљепићу и штапом их раздвојио.
Сљепић је безноги гуштер који изгледом веома подсјећа на змију, али није змија. Тијело му је издужено, глатко и сјајно, а ноге нема, због чега га људи често погрешно сматрају опасним. За разлику од змија, сљепић има покретне капке и може да трепће, што је једна од важних разлика.
Наука и технологија
Археолози открили неколико литара пива старог 2.300 година
Иако га многи зову „слијепа змија“, сљепић није слијеп. Назив је вјероватно настао због његовог ситног изгледа очију и начина живота, јер се често крије испод камења, лишћа, траве и у влажној земљи. Најчешће се храни пужевима, глистама, инсектима и другим ситним бескичмењацима.
Сљепић је корисна и безопасна животиња. Не уједа човјека, нема отров и не представља опасност за људе, дјецу или кућне љубимце. Ако се нађе у дворишту или башти, најбоље га је не дирати, јер помаже у природној контроли штеточина.
Најчешће се храни пужевима, глистама, ларвама, инсектима и другим ситним бескичмењацима. Пошто је сам релативно спор и безопасан, прије ће се сакрити него нападати друге животиње.
Може се десити да се сљепић и змија нађу на истом станишту, али то не значи да сљепић „чисти“ двориште од змија. За башту је користан, али више због тога што смањује број пужева и ситних штеточина.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
1 ч0
Друштво
2 ч2
Друштво
2 ч0
Друштво
4 ч2
Најновије
Тренутно на програму