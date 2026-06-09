Грајф: Истина о Јасеновцу мора се преносити сваког дана

Аутор:АТВ
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Свјетски познати историчар из Израела специјализован за изучавање Холокауста Гидеон Грајф изјавио је данас на Палама да је посљедњих 14 година посветио документовању страдања Срба, Јевреја и Рома у Јасеновцу, истичући да је ријеч о мјесту незапамћене бруталности чије жртве не смију бити заборављене.
Грајф, који је на Филозофском факултету на Палама одржао предавање о теми "Холокауст и култура памћења", рекао је да је током вишегодишњих истраживања дошао до сазнања о бројним начинима мучења и ликвидације заточеника у усташком логору Јасеновац, преноси Срна.
"Открио сам чак 57 начина на које су вршене егзекуције. По бруталности одузимања живота, оно што се дешавало у Јасеновцу било је страшније од онога што су Нијемци радили у Аушвицу и другим логорима. Због тога сам одлучио да направим документовану евиденцију патњи и свега што су људи тамо преживљавали", додао је Грајф.
Он је истакао да се прије почетка његових истраживања о Јасеновцу знало много мање него данас.
"Најважније је што људи сада знају шта се тамо дешавало и што су многе чињенице документоване и доказане. Није све још довољно истражено, али смо на добром путу да покажемо истину о Јасеновцу и злочинима које су усташе починиле над Србима, Јеврејима и Ромима током Другог свјетског рата", навео је Грајф.
Он је истакао да је бруталност злочина у Јасеновцу тешко описати, да су људи звјерски убијани.
Говорећи о култури памћења, он је поручио да жртве морају остати трајно присутне у колективном сјећању и да би то била и њихова жеља и порука.
Он каже да су неки од њих проглашени мученицима, као што су јасеновачки мученици, али је и да је важно сјећати их се свакодневно.
Поводом сутрашње пројекције филма "Шаулов син", који је заснован на његовој књизи "Плакали смо без суза", Грајф је навео да филм вјеродостојно приказује страхоте страдања у Аушвицу.
Он додаје да је то тежак филм за гледање, али важан јер на реалистичан начин приказује дио ужаса које су заточеници проживљавали, те сматра да би га требало погледати што више људи како би разумјели размјере страдања.
Његово предавање одржано је у оквиру научног скупа "Холокауст и геноцид над Србима у Независној Држави Хрватској: социолошки и политиколошки аспекти", који је јуче почео на Филозофском факултету Универзитета у Источном Сарајеву на Палама.
Скуп организују Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву и Центар за друштвено-политичка истраживања Републике Српске.
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