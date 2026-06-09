Како препознати и одабрати слатку лубеницу приликом куповине

Аутор:АТВ
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Љето је период када се најчешће посеже за свјежим воћем и поврћем, а лубеница се готово увијек налази међу најомиљенијим изборима. Осим што освјежава и хидрира организам током високих температура, њена сочност и слаткоћа чине је идеалном љетном посластицом.
Ипак, одабир зреле и укусне лубенице често може бити изазован.
Многи су се барем једном разочарали када купљена лубеница није била довољно слатка или сочна. Како бисте то избјегли, постоји неколико једноставних знакова на које треба обратити пажњу приликом куповине.
Један од првих показатеља је изглед коре. Лубеница која је зрела обично има јасно изражен и уједначен узорак пруга. Тамнозелене пруге требају бити интензивне, док свијетлије требају имати жућкасту нијансу. Превише сјајна кора често указује на то да плод још није у потпуности сазрео.
Важан знак зрелости је и стабљика. Суха и жутосмеђа стабљика обично значи да је лубеница довољно дуго сазријевала, док зелена стабљика може указивати на недовољну зрелост и слабији укус, пише Кликс
Приликом одабира може помоћи и једноставан тест куцањем по кори. Ако лубеница при куцању производи дубок и шупаљ звук, то најчешће значи да је сочна и зрела. Тупи или високи тон може указивати на незрелост или слабију структуру плода.
Додатни трик је и тежина - зрелија лубеница обично је тежа у односу на своју величину, јер садржи више воде. Такођер, облик може бити показатељ квалитета; правилније и заобљеније лубенице често су слађе од издужених.
Најбољи период за куповину лубеница је од јуна до септембра, када су најсочније и најукусније. Уз ове једноставне савјете, лакше ћете изабрати лубеницу која ће бити савршено освјежење током врућих љетних дана.
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