Пјесме које су обиљежиле свјетска првенства, а популарне су и данас

Аутор:АТВ
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Уочи Свјетског првенства, које ће се играти у Канади, Мексику и САД-у, ногометна еуфорија све је јача. Уз велике утакмице и незаборавне тренутке, свако првенство памти се и по пјесмама које су постале навијачке химне.
У таквој атмосфери, није изненађење да су управо званичне и незваничне химне Свјетских првенстава постале једнако препознатљиве као и сами голови и легендарни тренуци на терену.
"Dai Dai"
Званична пјесма Свјетског првенства 2026. носи назив "Dai Dai", а изводе је Шакира и Бурна Бој. Колумбијска звијезда тако се још једном враћа на највећу ногометну позорницу, овај пут с пјесмом коју је, између осталих, писао и Ед Ширан.
Брза и оптимистична мелодија име је добила по изразу који се користи за бодрење и охрабривање, а ФИФА од ње очекује да буде музичка кулиса турнира који ће се овог љета играти у Канади, Мексику и Сједињеним Америчким Државама.
"Waka Waka"
Ипак, када се говори о пјесмама које су обиљежиле свјетска првенства, мало која може парирати хиту "Waka Waka (This Тime for Africa)".
Шакирина химна за Мундијал у Јужној Африци 2010. године спојила је афричке ритмове, снажну поруку заједништва и заразни рефрен који се и данас пјева на стадионима широм свијета.
Инспирисана афричким напјевом повезаном с упорношћу и мотивацијом, пјесма је постала симбол једног од најупечатљивијих турнира у хисторији и за многе остала најбоља званична пјесма Свјетског првенства.
"Wavin' Flag"
Те исте године велику популарност стекла је и "Wavin' Flag" сомалијско-канадског извођача К'НААН-а. Иако није била званична ФИФА-ина химна, пјесма је постала незванични соундтрак првенства.
Заразна мелодија и лако памтљив рефрен претворили су је у глобални хит који је надживио сам турнир.
"We Are One (Ole Ola)"
Када је Бразил 2014. био домаћин Свјетског првенства, званична пјесма постала је "We Аre One (Оlе Оlа)", коју су извели Питбул, Џенифер Лопез и Клаудиа Леите.
Уз ритмове инспирисане карневалском атмосфером и препознатљиви рефрен, пјесма је славила заједништво и страст коју ногомет буди широм планете.
"La Copa de la Vida"
Међу највољенијим ногометним химнама посебно мјесто заузима "La Copa de la Vida", коју је Рики Мартин извео за Свјетско првенство у Француској 1998. године.
Од уводних труба до експлозивног рефрена, пјесма је савршено пренијела дух такмичења, славље и жељу за побједом. Многи је и данас сматрају једном од најуспјелијих пјесама икада везаних за Свјетско првенство.
"Un'estate Italiana"
Прије ере латино-поп химни, публику је освојила и , "Un'estate Italiana", службена пјесма Мундијала у Италији 1990. године.
У изведби Ђиане Нанини и Едоарда Бената, уз незаборавни рефрен "Notti magiche", пјесма је постала синоним за једно од најромантичнијих и најносталгичнијих свјетских првенстава, преноси Кликс
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