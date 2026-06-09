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Сутра претежно сунчано, послије подне понегдје могућа киша

Аутор:

АТВ
09.06.2026 15:26

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Сунчано небо са појавом облака као симбол нагле промјене времена
Фото: Pexel/Tahir Shaw

У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра ће преовладавати претежно сунчано и топло вријеме, уз умјерен развој облачности, те дневном температуром ваздуха до 34 степена Целзијусова.

Јутро ће бити претежно ведро, а током дана топло уз умјерен развој облачности која локално на сјеверу и истоку може донијети краткотрајну кишу или пљусак, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

У вечерњим часовима доћи ће до јачег наоблачења са запада које у наредној ноћи доноси кишу и локалне пљускове са грмљавином у Крајини.

Дуваће слаб до умјерен вјетар, западног и југозападног смјера, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.

Температура ваздуха измјерена у 14.00 часова: Бјелашница 14, Хан Пијесак и Чемерно 21, Гацко, Калиновик и Кнежево 24, Соколац 25, Ливно 26, Мркоњић Град и Сарајево 27, Билећа и Дрвар 28, Србац, Фоча и Сребреница 29, Зворник, Нови Град, Требиње, Градачац, Сански Мост и Тузла 30, Бањалука, Бијељина, Приједор и Рудо 31, Вишеград и Мостар 33 степена Целзијусова.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Временска прогноза

сунчано и топло

Киша

облачно вријеме

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