Сутра претежно сунчано, послије подне понегдје могућа киша

Аутор:АТВ
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У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра ће преовладавати претежно сунчано и топло вријеме, уз умјерен развој облачности, те дневном температуром ваздуха до 34 степена Целзијусова.
Јутро ће бити претежно ведро, а током дана топло уз умјерен развој облачности која локално на сјеверу и истоку може донијети краткотрајну кишу или пљусак, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
У вечерњим часовима доћи ће до јачег наоблачења са запада које у наредној ноћи доноси кишу и локалне пљускове са грмљавином у Крајини.
Дуваће слаб до умјерен вјетар, западног и југозападног смјера, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.
Температура ваздуха измјерена у 14.00 часова: Бјелашница 14, Хан Пијесак и Чемерно 21, Гацко, Калиновик и Кнежево 24, Соколац 25, Ливно 26, Мркоњић Град и Сарајево 27, Билећа и Дрвар 28, Србац, Фоча и Сребреница 29, Зворник, Нови Град, Требиње, Градачац, Сански Мост и Тузла 30, Бањалука, Бијељина, Приједор и Рудо 31, Вишеград и Мостар 33 степена Целзијусова.
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