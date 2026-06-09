Уручени аутомобили домовима здравља у Кнежеву, Мркоњић Граду и Челинцу

Аутор:АТВ
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Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић уручио је аутомобиле за домове здравља Кнежево, Мркоњић Град и Челинац ради унапређења услуга сестринства у заједници.
Шеранић је аутомобиле уручио заједно са представницима Фондације "Фами", у оквиру Пројекта јачања сестринства у БиХ.
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Додјела аутомобила дио је вриједне подршке овим домовима здравља за развој услуга сестринства у заједници, које пружају медицинске сестре-техничари, који су у претходном периоду завршили и додатну едукацију за пружање такве врсте услуга у кућним условима.
У оквиру Пројекта ови домови здравља добили су и патронажне торбе са неопходном опремом за пружање услуга сестринства у заједници, а обезбијеђена им је и неопходна опрема за једну просторију у којој ће медицинске сестре-техничари пружати превентивне услуге.
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Пројекат јачања сестринства у БиХ подржава Влада Швајцарске, а у Републици Српској реализују Министарство здравља и социјалне заштите Српске и Фондација "Фами".
(СРНА)
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