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Уручени аутомобили домовима здравља у Кнежеву, Мркоњић Граду и Челинцу

Аутор:

АТВ
09.06.2026 13:10

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Уручени аутомобили Домовима здравља у Мркоњић Граду, Челинцу и Кнежеву.
Фото: СРНА

Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић уручио је аутомобиле за домове здравља Кнежево, Мркоњић Град и Челинац ради унапређења услуга сестринства у заједници.

Шеранић је аутомобиле уручио заједно са представницима Фондације "Фами", у оквиру Пројекта јачања сестринства у БиХ.

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Додјела аутомобила дио је вриједне подршке овим домовима здравља за развој услуга сестринства у заједници, које пружају медицинске сестре-техничари, који су у претходном периоду завршили и додатну едукацију за пружање такве врсте услуга у кућним условима.

У оквиру Пројекта ови домови здравља добили су и патронажне торбе са неопходном опремом за пружање услуга сестринства у заједници, а обезбијеђена им је и неопходна опрема за једну просторију у којој ће медицинске сестре-техничари пружати превентивне услуге.

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Пројекат јачања сестринства у БиХ подржава Влада Швајцарске, а у Републици Српској реализују Министарство здравља и социјалне заштите Српске и Фондација "Фами".

(СРНА)

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Подијели:

Тагови :

Ален Шеранић

Дом здравља

Мркоњић Град

Челинац

Кнежево

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