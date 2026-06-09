Саобраћајка у Бањалуци, гужва у саобраћају

Фото: ATV/Magdalena Gligić

Саобраћајна незгода десила се данас на транзиту из правца Бањалуке према Лакташима.

Због удеса, на овој дионици пута створене су веће гужве. Полиција је на терену. Хроника Аутом покосио дијете испред тржног центра: Познато стање малишана из Београда Нема информација о повријеђеним особама.

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