Саобраћајка у Бањалуци, гужва у саобраћају

Аутор:АТВ
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Саобраћајна незгода десила се данас на транзиту из правца Бањалуке према Лакташима.
Због удеса, на овој дионици пута створене су веће гужве.
Полиција је на терену.
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Нема информација о повријеђеним особама.
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