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Саобраћајка у Бањалуци, гужва у саобраћају

Аутор:

АТВ
09.06.2026 12:45

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Саобраћајка у Бањалуци, гужва у саобраћају
Фото: ATV/Magdalena Gligić

Саобраћајна незгода десила се данас на транзиту из правца Бањалуке према Лакташима.

Због удеса, на овој дионици пута створене су веће гужве.

Полиција је на терену.

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Нема информација о повријеђеним особама.

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Тагови :

Саобраћајна незгода

Бањалука

удес

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Саобраћајка у Бањалуци, гужва у саобраћају

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