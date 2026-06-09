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Аутом покосио дијете испред тржног центра: Познато стање малишана из Београда

Аутор:

АТВ
09.06.2026 12:08

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Ротација на возилу хитне помоћи.
Фото: Pixabay

Деветогодишње дијете повријеђено је синоћ у саобраћајној несрећи која се догодила на Миријевском булевару, у близини Тржног центра Карабурма у Београду.

Према информацијама до којих је дошао Курир, дијете је оборио аутомобил под за сада неутврђеним околностима.

"Дијете је задобило повреду ноге, односно потколенице. На лице мјеста брзо је стигла екипа Хитне помоћи која је указала прву помоћ повређеном дјетету", каже извор Курира упознат са случајем.

Након збрињавања на мјесту несреће, дете је превезено у Универзитетску дјечју клинику Тиршова ради даље дијагностике и лијечења.

"Срећом, дијете је било свјесно након незгоде, али је због повреде ноге одлучено да буде транспортовано у Тиршову на додатне прегледе", наводи саговорник.

Полиција је обавила увиђај којим ће бити утврђене све околности саобраћајне несреће.

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Тагови :

Саобраћајна незгода

повријеђен дјечак

Београд

повреда

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