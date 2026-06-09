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Полиција пресјекла ланац: Спид пронађен у "шкоди" и помоћним објектима

Аутор:

АТВ
09.06.2026 10:39

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Аутомобил полиције ФБиХ
Фото: АТВ БЛ

Полиција је на подручју Бугојна, приликом претреса аутомобила и стамбених објеката на три локације, пронашла 600 грама спида, саопштено је из Министарства унутрашњих послова Средњобосанског кантона.

Претресом аутомобила “шкода” који користи лице чији су иницијали М.М. пронађено је око 100 грама дроге, док је у стамбеним просторијама, помоћним објектима и дворишту овог лица пронађено још око пола килограма спида.

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Извршени су и претреси стамбених објеката и помоћних просторија на другој локацији које користе М.М, Р.Ћ. и Л.П.

Акција је реализована јуче послије подне у сарадњи са надлежним тужилаштвом, а против осумњичених се предузимају законом прописане мјере.

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Тагови :

Бугојно

спид

запљена

претреси

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