Израел и Иран обуставили нападе: Трамп открио детаље

Аутор:АТВ
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Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да вјерује да су Израел и Иран обуставили нападе на око седам дана.
Он је новинарима рекао да је одржао "веома добар" разговор са премијером Израела Бењамином Нетанјахуом.
"На њега су ударили и он је узвратио. Не могу да га кривим због тога. Сада су одустали и оставиће једни друге на миру око седам дана", навео је Трамп.
Амерички предсједник јуче је разговарао са Нетанјахуом, усљед нове ескалације сукоба са Ираном.
Трамп је нешто касније објавио да Израел и Иран желе да постигну примирје.
(Срна)
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