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Израел и Иран обуставили нападе: Трамп открио детаље

Аутор:

АТВ
09.06.2026 10:28

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Предсједник Доналд Трамп присуствује плеј-оф утакмици НБА финала између Њујорк Никса и Сан Антонио Спарса у Медисон Сквер Гардену у Њујорку, понедјељак, 8. јуна 2026.
Фото: Tanjug/AP Photo/Mark Schiefelbein

Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да вјерује да су Израел и Иран обуставили нападе на око седам дана.

Он је новинарима рекао да је одржао "веома добар" разговор са премијером Израела Бењамином Нетанјахуом.

"На њега су ударили и он је узвратио. Не могу да га кривим због тога. Сада су одустали и оставиће једни друге на миру око седам дана", навео је Трамп.

Амерички предсједник јуче је разговарао са Нетанјахуом, усљед нове ескалације сукоба са Ираном.

Трамп је нешто касније објавио да Израел и Иран желе да постигну примирје.

(Срна)

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