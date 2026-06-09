Двоцифрена бројка заражених: Нападају центре за лијечење опасног вируса и погребнике

Аутор:АТВ
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Демократска Република Конго је саопштила да је број потврђених смртних случајева од еболе порастао на 101 и да присуство наоружаних група наставља да омета напоре на сузбијању епидемије у најтеже погођеној провинцији, пренио је Ројтерс.
Појава еболе, коју је изазвао редак сој вируса Бундибугјо, објављена је 15. маја.
У свом најновијем извјештају о ситуацији, влада Конга је саопштила да је у претходна 24 сата забиљежено 35 нових потврђених случајева, укључујући 10 смртних случајева.
Тиме је укупан број потврђених случајева порастао на 550, а укупан број потврђених смртних случајева на 101.
Случајеви оболевања су забиљежени у 17 здравствених зона Итурија, као и у провинцијама Северни и Јужни Киву.
Неповјерење и отпор локалног становништва су отежавали предузимање мјера против еболе, а пријављени су и напади на тимове погребних установа и центре за лијечење.
Посљедњи такав напад догодио се у недјељу, рекао је упућени извор, при чему су двије особе тешко повријеђене, а два возила оштећена.
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Сукоби потресају три провинције које су дуго погођене оружаним конфликтима, а то су Итури, Северни Киву и Јужни Киву.
У извјештају власти о актуелној ситуацији наводи се да присуство наоружаних група у Џугуу, Ирумуу и Мамбаси, у провинцији Итури, наставља да ограничава хуманитарни приступ у више здравствених зона које су погођене или угрожене.
Раније данас, водећа афричка агенција за јавно здравље саопштила је да је број потврђених случајева еболе у Конгу порастао на 544, преноси Танјуг.
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