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Двоцифрена бројка заражених: Нападају центре за лијечење опасног вируса и погребнике

Аутор:

АТВ
09.06.2026 09:07

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Здравствени радници обучени у заштитну опрему почињу смјену у центру за лијечење еболе у ​​Бенију, Конго, 16. јула 2019.
Фото: Таnjug/AP Photo/Jerome Delay, File

Демократска Република Конго је саопштила да је број потврђених смртних случајева од еболе порастао на 101 и да присуство наоружаних група наставља да омета напоре на сузбијању епидемије у најтеже погођеној провинцији, пренио је Ројтерс.

Појава еболе, коју је изазвао редак сој вируса Бундибугјо, објављена је 15. маја.

У свом најновијем извјештају о ситуацији, влада Конга је саопштила да је у претходна 24 сата забиљежено 35 нових потврђених случајева, укључујући 10 смртних случајева.

Тиме је укупан број потврђених случајева порастао на 550, а укупан број потврђених смртних случајева на 101.

Случајеви оболевања су забиљежени у 17 здравствених зона Итурија, као и у провинцијама Северни и Јужни Киву.

Неповјерење и отпор локалног становништва су отежавали предузимање мјера против еболе, а пријављени су и напади на тимове погребних установа и центре за лијечење.

Посљедњи такав напад догодио се у недјељу, рекао је упућени извор, при чему су двије особе тешко повријеђене, а два возила оштећена.

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Сукоби потресају три провинције које су дуго погођене оружаним конфликтима, а то су Итури, Северни Киву и Јужни Киву.

У извјештају власти о актуелној ситуацији наводи се да присуство наоружаних група у Џугуу, Ирумуу и Мамбаси, у провинцији Итури, наставља да ограничава хуманитарни приступ у више здравствених зона које су погођене или угрожене.

Раније данас, водећа афричка агенција за јавно здравље саопштила је да је број потврђених случајева еболе у Конгу порастао на 544, преноси Танјуг.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

ебола

Ебола вирус

заражени

Конго

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