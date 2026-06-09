Небензја: Зеленски треба да поништи указ о забрани преговора са Путином

Аутор:АТВ
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Амбасадор Русије при УН Василиј Небензја изјавио је да украјински предсједник Владимир Зеленски треба да поништи сопствену уредбу о забрани преговора са руским предсједником Владимиром Путином прије него што крене да пише отворена писма.
Небензја је рекао у обраћању Савјету безбједности УН да је писмо које је Зеленски објавио прошле седмице неспретна провокација чији је циљ да камуфлира његове очајничке покушаје да поремети било какве мировне разговоре.
Небензја је рекао да Русија захтијева, упркос ћутању генералног секретара УН Антонија Гутереса о нападима Украјине на Старобељск и Јенакијево, да он осуди злочине које је Кијев починио над цивилима.
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"Они свакодневно гађају цивилне објекте у пограничним областима, наносе прецизне циљане ударе по стамбеним зградама, образовним и медицинским установама и лове цивиле", рекао је руски амбасадор.
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