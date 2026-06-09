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Пет жена из БиХ приведено у Италији

Аутор:

АТВ
09.06.2026 06:59

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Жена са лисицама на рукама држи руке изнад главе, иза ње се види небо.
Фото: Pixabay/lechenie-narkomanii

Државна полиција италијанске општине Луке пронашла је и привела пет жена из Босне и Херцеговине, које су познате по криминалној прошлости, посебно по бројним претходним осудама за џепарење.

Против њих су издате наредбе о обавезном протјеривању из ове италијанске општине.

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Припадници Државне полиције који раде на спречавању и борби против предаторских злочина, успјели су да уђу у траг женама из Босне и Херцеговине, доби између 20 и 23 године, све са бројним претходним осудама за имовинске злочине, посебно џепарење.

Одсјеле у хотелу

Истрага је открила да су жене одсјеле у хотелу у граду и да су вјероватно користиле воз да би стигле до сусједних покрајина, гдје се вјерује да су се бавиле џепарењем, а потом се враћале у Луку.

Током провјере коју су спровели службеници Државне полиције, једна од пет жена покушала је да побјегне и сакрије се унутар жељезничке станице, међутим, покушај су осујетили службеници, који су је пронашли и потом идентификовали, преносе Независне.

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У свјетлу прикупљених доказа и бројних специфичних кривичних досијеа, који су се појавили против заинтересованих страна, општина Лука издала је наредбу о обавезном протјеривању против ових пет држављанки БиХ и то у складу са важећим законом.

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Тагови :

Италија

хапшење

Држављанка БиХ

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