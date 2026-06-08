Америчка војска пуцала на нафтни танкер

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САД су у Оманском заливу гађале прецизном муницијом ненатоварени нафтни танкер под заставом Палауа који је покушао да прекрши америчку блокаду иранских лука, саопштила је Централна команда САД.
У објави на Иксу наводи се да је онеспособљен брод "М/Т Маривек" док је пролазио кроз међународне воде у Оманском заливу у правцу Ирана.
Централна команда је додала да је акцију извршио борбени авион "Ф/А-18 суперхорнет" и да је на броду погођен кормиларски простор.
- "Маривек" више не плови у Иран - закључује се у саопштењу.
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