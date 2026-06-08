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Америчка војска пуцала на нафтни танкер

08.06.2026 20:16

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На овој фотографији од 19. новембра 2019. године, коју је објавила америчка морнарица, носач авиона USS Abraham Lincoln, лево, разарач противваздушне одбране HMS Defender и разарач са вођеним ракетама USS Farragut пролазе кроз Ормуски мореуз са крстарицом са вођеним ракетама USS Leyte Gulf.
Фото: Tanjug/AP/U.S. Navy

САД су у Оманском заливу гађале прецизном муницијом ненатоварени нафтни танкер под заставом Палауа који је покушао да прекрши америчку блокаду иранских лука, саопштила је Централна команда САД.

У објави на Иксу наводи се да је онеспособљен брод "М/Т Маривек" док је пролазио кроз међународне воде у Оманском заливу у правцу Ирана.

Централна команда је додала да је акцију извршио борбени авион "Ф/А-18 суперхорнет" и да је на броду погођен кормиларски простор.

- "Маривек" више не плови у Иран - закључује се у саопштењу.

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Таг :

носач авиона

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