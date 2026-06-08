Меркелова се враћа на велика врата?

Аутор:АТВ
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Лидер њемачке странке Љевица, Јан ван Акен, предложио је бившу канцеларку Ангелу Меркел као могућег посредника Европске уније у преговорима између Русије и Украјине, пренио је данас "Шпигел".
"Амерички предсједник Доналд Трамп неће спасити Украјину", рекао је Ван Акен новинарима у Берлину, додајући да, сходно томе, ЕУ мора да учини много више за преговоре и дипломатију.
Он је додао да би Меркел могла да има уравнотежујући ефекат. Име бивше канцеларке појављује се у дебати од маја, а Кремљ је раније предложио бившег канцелара Герхарда Шредера за посредника што је, међутим, у Њемачкој одбачено.
Ван Акен је казао да овај предлог није озбиљан, али овом иницијативом, Русија је, први пут икада, изговорила ријеч "преговори", наводи лист.
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Лидер партије Љевица рекао је да може да замисли Меркелову као озбиљног преговарачког партнера који би могао да размотри перспективе ЕУ и кога би озбиљно схватили и у Москви и у Кијеву.
Ван Акен је увјерен да ће се озбиљни разговори између двије зараћене земље одржати ове године.
"Само Европа може да покрене преговоре напред", додао је он, преноси Танјуг.
У међувремену, у недјељу увече, канцелар Фридрих Мерц, француски председник Емануел Макрон и британски премијер Кир Стармер састали су се у Лондону како би разговарали о даљој подршци Украјини и изгледима за преговоре са Русијом.
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