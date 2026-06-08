Послодавци траже укидање квота за запошљавање страних радника

Аутор:Магдалена Глигић
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7.427 - то је број страних радника у овој години у БиХ. Та цифра је за само шест година порасла за око 380 одсто. Ни то није довољно, кажу послодавци. Траже више страних радника и поручују, укидање квота би било једино исправно рјешење.
"Извјесно је да ћемо требати све више стране радне снаге из иностранства јер немамо могућности да домаћу радну снагу ангажујемо јер је нема јер је отишла према земљама ЕУ. У сваком случају радни учинак дефинише плату. И домаћи и страни радници могу зарадити те плате“, рекао је Саша Аћић, директор Уније послодаваца Републике Српске.
Такве плате су, чини се, примамљивије странцима. Тренутна квота у Републици Српској није стварна поручују из Синдиката. Бројка је далеко већа. Oбјашњавају, нису обухваћени радници са високом стручном спремом, власници капитала, нису ту ни културни, а ни спортски радници, па се бројка пење горе. За колико - не зна се. Поручују, на економско-социјалном савјету неопходно је донијети заједнички став о страној радној снази.
„Чињеница је да они долазе из далекоисточних земаља, гдје су плате мање, него што су код нас у Републици Српској и да је за њих прихватљив овај износ плата јер они своје плате не троше овдје, они своје плате шаљу матичним земљама односно својим породицама, а да троше овде и они би били свјесни да су ово мале плате“, рекао је Данко Ружичић, генерални секретар.
Треба да се води рачуна коме и зашто издајемо радне дозволе, упозоравају економисти. Истичу да не издајемо дозволе хирурзима и ИТ стручњацима. Тренутни тренд запошљавања страних радника је опасан, поручује Марко Ђого.
„Видимо у Западној Европи да је то довело до дубоких, до друштвене кризе, нарушена је кохезија након што се то дешавало пар деценија поједини дијелови земље постали су - аутохтоно становништво постало је мањина. Сви требамо размислити какве нам реформе требају како би могли забранити увоз стране радне снаге а да то не падне само на леђа привреде“, казао је економиста Марко Ђого.
Лани је у БиХ највише радних дозвола издато у грађевинарству, прерађивачкој индустрији, услужним дјелатностима, трговини, хотелијерству и угоститељству, те у умјетности, забави и рекреацији. Добили су их држављани Индије, Непала, Турске, Србије, Бангладеша и Кине кажу из Агенције за рад и запошљавање БиХ.
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