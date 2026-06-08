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Нови гранични прелаз у Градишци наставиће да ради у привременом режиму

Аутор:

Марко Гаврић
08.06.2026 19:30

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нови гранични прелаз Градишка
Фото: ATV

Нови прелаз код Градишке остаје отворен за прелазак путника и промет робе.

Након потписаног уговора између БиХ и Хрватске о граничним прелазима поручено је да ће нови гранични прелаз у Градишци радити са привременом дозволом све док не добије категорију сталног граничног прелаза. БиХ ће добити пет граничних прелаза на којима ће се обављати контролни прегледи робе која подлијеже свим инспекцијским надзорима.

„Сада по новом уговору имамо 5 граничних прелаза за контролне прегледе робе које подлијежу свим инспекцијским надзорима. Сад тренутно постоје као 6 јер је и Стара Градишка, када нови мост постане оперативан и у функцији онда тај преузима.Имамо Свилај, Изачић, Каменско, то су све гранични прелази који ће прометовати роба која подлијеже свим инспекцијским надзорима“, рекла је Борјана Кришто, предсједавајућа Савјета министара.

Путем дипломатске ноте ће бити регулисан и формално потврђен привремени статус новог граничног прелаза у Градишци.

"Ми смо да отклонимо било какве дилеме уз данашње потписивање спремили једну ноту коју ће министарство вањских и европских послова упутити министарству вањских послова БиХ у којем јасно изражавамо разумијевање обје стране да ће се прелаз Горња Варош Градишка наставити у режиму привременог какав је сада“, рекао је Андреј Пленковић, премијер Хрватске.

И даље је много посла пред институцијама када је ријеч о практичној примјени споразума, поручила је Предсједавајућа Савјета министара. Неопходно је да и БиХ и Хрватска обезбиједе капацитете како би сви предвиђени прелази били у потпуности функционални.

"На потезу је УИО да створи све техничке предуслове за стављање капацитета у стални како је то овај споразум предвидио“, казала је Кришто.

Потписници уговора су поручили да је споразум од изузетне важности за промет путника и робе, укупне економске односе и конкурентност привреде. Требао би да олакша прелазак границе и обезбиједи ефикаснији систем контроле.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

ГП Градишка

нови гранични прелаз Градишка

УИО БиХ

путници

промет робе и путника

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