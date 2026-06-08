Аутор:АТВ
Коментари:0
Сладолед од банана из блендера једноставан је и брз десерт који се прави од само једног састојка и готов је за неколико минута.
Поступак је врло брз и не захтијева посебне кулинарске вјештине.
Прво узмите зреле банане, огулите их и нарежите на колутиће. Потом их ставите у врећицу или посуду и оставите у замрзивачу најмање 3 до 4 сата, док потпуно не очврсну.
Када су банане замрзнуте, убаците их у блендер и почните блендати. У почетку ће смјеса бити мрвичаста, али наставите док се не почне претварати у кремасту текстуру, преноси Кликс
Током блендања додајте врло малу количину течности, попут неколико кашика млијека, да би се смјеса лакше сјединила и постала глатка. Пазите да не додате превише течности како сладолед не би постао превише риједак.
Када добијете густу и кремасту смјесу, сладолед је спреман за послуживање. Можете га одмах сипати у здјелице и јести као мекани сладолед или га ставити у замрзивач на додатних 1 до 2 сата ако желите чвршћу структуру.
По жељи, у смјесу можете додати какао, орашасте плодове, комадиће чоколаде, кокос или воће, како бисте добили различите окусе. Уживајте!
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
16
37
16
36
16
30
16
21
16
20
Тренутно на програму