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Направите домаћи сладолед од само једног састојка: Д‌јеца ће га обожавати

Аутор:

АТВ
08.06.2026 16:30

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сладолед десерт слаткиш
Фото: Pexel/ Silvia Trigo

Сладолед од банана из блендера једноставан је и брз десерт који се прави од само једног састојка и готов је за неколико минута.

Поступак је врло брз и не захтијева посебне кулинарске вјештине.

Прво узмите зреле банане, огулите их и нарежите на колутиће. Потом их ставите у врећицу или посуду и оставите у замрзивачу најмање 3 до 4 сата, док потпуно не очврсну.

Када су банане замрзнуте, убаците их у блендер и почните блендати. У почетку ће смјеса бити мрвичаста, али наставите док се не почне претварати у кремасту текстуру, преноси Кликс

Током блендања додајте врло малу количину течности, попут неколико кашика млијека, да би се смјеса лакше сјединила и постала глатка. Пазите да не додате превише течности како сладолед не би постао превише риједак.

Када добијете густу и кремасту смјесу, сладолед је спреман за послуживање. Можете га одмах сипати у зд‌јелице и јести као мекани сладолед или га ставити у замрзивач на додатних 1 до 2 сата ако желите чвршћу структуру.

По жељи, у смјесу можете додати какао, орашасте плодове, комадиће чоколаде, кокос или воће, како бисте добили различите окусе. Уживајте!

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

сладолед од банане

Рецепт

домаћи рецепт

десерт

кухиња

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